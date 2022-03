PS5: saiba como instalar SSD no console

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



23/03/2022 | 20:55



O 33Giga, regulamente, aborda as vantagens dos solid state drive (SSD) sobre o HD – caso queira informações detalhadas sobre as unidades em estado sólido, acesse a reportagem Guia de Compras: tudo o que você precisa saber sobre SSD.

Além de ser um grande aliado de computadores pessoais, os SSD também pode gerar mais velocidade e desempenho a consoles. Com isso em mente, a reportagem do 33Giga e a Kingston, fabricante de solid state drive, criaram um tutorial de como instalá-los no PS5.

Como exemplo, será utilizado o SSD Kingston FURY Renegade, que atinge velocidades de até 7.300/7.000 MB/s de leitura/escrita e até 1.000.000 IOPS (operações de entrada e saída por segundo) para proporcionar aos gamers maior estabilidade e uma ótima experiência durante os jogos.

Além de alto desempenho, o SSD Kingston FURY Renegade possui dissipador de calor em grafeno que mantém o drive frio mesmo durante o uso intenso, permitindo melhor performance nos games.

Antes da instalação

Será preciso utilizar uma chave de fenda nº 1 e uma mesa para apoiar o Playstation 5.

Certifique-se de que esteja executando a última atualização de software do sistema do PS5.

É preciso desligar seu PS5 e remover todos os cabos e dispositivos, espere alguns minutos até o PS5 esfriar.

Passo a passo

Coloque o PS5 numa mesa com uma cobertura de proteção e remova a base. Em seguida, posicione o PS5 com a logo da marca virada para baixo e o botão de energia virado para o lado oposto. Com a mão direita, segure a borda do canto inferior direito e com a esquerda, segure a borda do canto superior direito da tampa. A tampa será levantada com a mão direita. Assim que levantar, a tampa do slot de expansão ficará visível. O slot está preso por parafusos e precisa ser desparafusado com a chave de fenda. Quando a tampa do slot de expansão for desparafusada ficará amostra uma área verde com quatro slots de expansão. Então, remova o parafuso e o espaçador do slot atual. Separe o parafuso e mova o espaçador para o sulco que corresponde ao tamanho do SSD M.2. Em seguida, alinhe o SSD Kingston FURY Renegade com a fenda no conector da expansão, começando de uma posição diagonalmente para cima, insira com firmeza no drive até o final. Assim que uma extremidade do SSD Kingston FURY Renegade estiver encaixada, incline o SSD para baixo e prenda ao espaçador com o parafuso. Após isso, encaixe novamente a tampa do slot de expansão e prenda com o parafuso. Encaixe novamente a tampa posicionando-a minimamente fora da borda superior e deslize-a de volta para seu lugar. Quando a tampa estiver presa, um barulho de clique será feito.

Após a instalação do SSD Kingston FURY Renegade

Quando a tampa estiver encaixada novamente e todos os cabos reconectados, ligue o PS5.

Com o PS5 ligado, faça login e o guia de formatação aparecerá. Siga as instruções na tela e formate o SSD Kingston FURY Renegade.

Não desligue a energia enquanto salva dados ou enquanto seu SSD estiver sendo formatado. Fazer isso pode causar perda de dados, corrompimento ou danos ao seu SSD ou console do PS5.

O passo a passo para instalação do SSD Kingston FURY Renegade você pode conferir abaixo.