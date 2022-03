Reino Unido irá entregar 6 mil mísseis de defesa e 25 milhões de libras a Ucrânia

23/03/2022 | 20:11



Em continuidade aos apoios à Ucrânia, o Reino Unido irá entregar 6 mil novos mísseis de defesa e 25 milhões de libras para as forças armadas ucranianas, disse o governo britânico, em comunicado. O primeiro-ministro Boris Johnson irá anunciar o novo pacote de apoio nesta quinta-feira durante encontro dos líderes do G7 e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

As novas medidas mais do que dobram a ajuda britânica em assuntos de defesa até o momento, com mais de 10 mil mísseis, e são somadas às 400 milhões de libras fornecidas pelo Reino Unido para ajuda econômica e humanitária para a crise.

Nos encontros com autoridades amanhã, Johnson deve pedir para que seus aliados garantam que ucranianos tenham meios para continuar a se proteger, diz comunicado. O premiê deve reiterar a intenção britânica de, com aliados, trabalhar para reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia, incluindo alvos de longo alcance e inteligência, "enquanto o povo ucraniano enfrenta uma invasão não provocada".

"Com um mês de conflito, a comunidade internacional encara uma escolha. Nós podemos manter a chama da liberdade viva na Ucrânia ou arriscar que seja exterminada através da Europa e do Mundo", disse Johnson.

Como parte do esforço para combater a desinformação na Rússia e Ucrânia, o governo britânico também irá fornecer um adicional de US$ 4,1 milhões para o serviço mundial da BBC. O sistema público de comunicação deve ajudar a produção de conteúdos nos países envolvidos no conflito.

Para coordenar apoio à investigação de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), o secretário de Justiça britânica, Dominic Raab, irá presidir um encontro com ministros da Justiça e Relações Exteriores em Haia. Vice-premiê do Reino Unido, Raab deve anunciar também mais US$ 1 milhão em fundos para o TPI, além de novo apoio pelos militares britânicos com conhecimento em coleta de informações.