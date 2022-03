Morre Madeleine Albright, 1ª mulher a chefiar a diplomacia dos Estados Unidos

23/03/2022 | 17:51



Morreu nesta quarta-feira, 23, ao 84 anos a diplomata Madeleine Albright, a primeira mulher a chefiar o Departamento de Estado americano. Ela foi a responsável por ditar os rumos da diplomacia dos Estados Unidos durante o segundo mandato do presidente Bill Clinton (1997-2001). No seu mandato, os EUA participaram da Guerra do Kosovo, em 1999. Ela sofria de câncer.

"Incansável defensora dos direitos humanos e da democracia, Madeleine Albright morreu cercada de parentes e amigos", disse sua família em comunicado.

Nascida em Praga, na República Checa, em 1937, em uma família judia, emigrou para os Estados Unidos aos 11 anos. Em virtude de sua carreira meteórica na diplomacia, chegou a ser comparada com a ex-premiê britânica Margaret Thacher pelo pioneirismo na alta burocracia de Washington. Além de secretária de Estado, ela também serviu como embaixadora americana na ONU.

O departamento de Estado lamentou a morte de Albright. "Foi uma pioneira e abriu as portas para muitas diplomatas", disse o porta-voz Ned Price. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)