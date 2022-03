EUA podem flexibilizar diretrizes do uso de máscaras nesta 6ª feira

23/03/2022 | 17:40



O uso de máscaras pode ser flexibilizado nesta sexta-feira (25) nos Estados Unidos. De acordo com publicação do Associated Press, fontes afirmam que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) vai anunciar mudanças nas métricas que usa para determinar se recomenda o uso da proteção facial.

Os novos parâmetros para o uso do equipamento ainda vão considerar o número de casos de covid-19, mas também levarão em conta as hospitalizações e a capacidade hospitalar local.

Na Alemanha, o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, declarou que o país não tem "margem de manobra" para aliviar as restrições contra a disseminação da covid-19. "Não temos absolutamente nenhuma margem para uma abertura acelerada", disse

O The Guardian informa que a China, que tem registrado um aumento no número de infecções, atingiu sua maior contagem diária de casos de covid-19 vindos de fora do continente em quase dois anos, com infecções principalmente de Hong Kong.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde chinesa (NHC), o território continental detectou um total de 142 casos importados da doença na quarta-feira.