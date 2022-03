Lollapalooza 2022: Foo Fighters e Martin Garrix fecham o último dia do festival

23/03/2022 | 17:03



No domingo que fecha o festival, 27 de março, a programação de shows está repleta de atrações para todos os gostos e ritmos. Com Foo Fighters e Martin Garrix de headliners, o Lollapalooza ainda terá muita brasilidade.

Marina Sena, Rashid, Lagum, Planta e Raiz, Fresno, Gloria Groove e Djonga são algumas das atrações nacionais confirmadas. Confira a programação completa:

Palco Budweiser

Lagum - 12h00 - 12h50

Formada em 2014, Lagum é uma banda mineira que atua no segmento pop/alternativo. O grupo lançou o primeiro álbum, Pra Lá de Bagdá, em maio de 2016. Em junho de 2019 lançaram seu segundo álbum, Coisas da Geração. O último lançamento da banda é MEMÓRIAS (de onde eu nunca fui), de 2021.

Rashid - 13h45 - 14h45

Rashid é rapper, compositor e produtor musical brasileiro. Adotou o nome artístico de Moska, mas mudou para Rashid, que significa justo, verdadeiro, na língua árabe. Em 2006 iniciou sua participação nas batalhas da Santa Cruz e na Rinha dos MCs, onde conseguiu vários títulos, entre eles, o "Galo de Ouro". Seu álbum Crise foi eleito o 39º melhor disco brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil. Tão Real foi o último álbum lançado pelo rapper, em 2020.

IDLES - 15h55 - 16h55

De nacionalidade britânica-irlandesa, a banda de rock IDLES, lançou seu álbum de estreia em 2017. Brutalism, foi aclamado pela crítica, assim como seu segundo disco Joy as an Act of Resistance, de 2018. O último álbum lançado pela banda foi Crawler, no final de 2021.

Jane's Addiction - 18h05 - 19h05

Jane's Addiction é uma das bandas de rock alternativo mais influentes e icônicas do final dos anos 80 e início dos anos 90. A banda foi formada em 1985 e após dois álbuns lançados, se dissolveram em 1991. Desde então eles têm se reunido e lançando mais álbuns. Seu último álbum Alive at Twenty-Five - Ritual De Lo Habitual Live, de 2017.

Foo Fighters - 20h30 - 22h30

Misturando guitarras de peso com melodias sensíveis, o Foo Fighters se tornou uma das maiores bandas de rock alternativo dos anos 1990. Liderados pelo cantor Dave Grohl, a banda inicialmente estreou como um projeto solo em 1995, e desde então cresceu e não parou mais. O último álbum lançado por eles foi Medicine At Midnight, de 2021.

Palco Onix

Aliados - 12h55 - 13h40

Formada em Santos durante a efervescente cena do rock na baixada santista no começo dos anos 2000, Aliados segue em turnês com shows sempre lotados. São mais de 15 milhões de visualizações no Youtube e mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

Martin Garrix - 19h10 - 20h25

Martin Garrix é um dos DJs mais jovens e bem sucedidos da cena pop e eletrônica. Garrix levou sua experiência ao redor do mundo, liderando festivais, rompendo territórios e colaborando com grandes estrelas, incluindo Dua Lipa, Khalid e Bono e The Edge.

Palco adidas

menores atos - 12h00 - 12h50

O trio carioca de rock alternativo, que conta com Cyro Sampaio, Celso Lehnemann e Ricardo Mello, lançou em 2020 o álbum Ao Vivo no CCSP, com o show completo também disponível no YouTube.

Planta & Raiz - 13h45 - 14h45

A homônima banda de reggae Planta e Raiz completa 21 anos de estrada em 2022. Tem em seu catálogo hits atemporais como Com Certeza e Aquele Lugar. A banda ainda mostra que tem muita lenha para queimar, com sua última turnê passando por 100 cidades, com 300 mil espectadores.

Marina Sena - 15h55 - 16h55

Marina Sena sempre chamou atenção com a sua voz única. Assim foi no Rosa Neon e em A Outra Banda da Lua, bandas que Marina fez parte. Agora em carreira solo, a mineira arrasta multidões com a turnê do disco De Primeira, lançado em 2021.

Djonga - 18h05 - 19h05

O rapper brasileiro Djonga combina um rap agressivo e socialmente carregado com um acompanhamento suave e melódico inspirado no samba e no funk com o qual cresceu. Seu último álbum, NU, foi lançado em 2021.

Kehlani - 20h30 - 21h30

Cantora e compositora de R&B e Hip hop americana, Kehlani canta sem adoçar ou suavizar uma palavra. Ela lançou seu primeiro mixtape, Cloud 19, em 2014, e já em 2016 ela foi nomeada para o prêmio Grammy de Melhor Álbum Contemporâneo urbano.

Palco Perrys by Doritos

FractaLL x Rocksted - 12h00 - 12h50

FractaLL x Rocksted é uma dupla de DJs brasileira que abusa de batidas fortes e rápidas em suas faixas, disponíveis no Soundcloud.

MALIFOO - 13h00 - 13h45

MALIFOO é um alter ego do DJ Eduardo Berenguer, criado para apresentar uma música eletrônica democrática. Já são mais de 13 milhões de streams no Spotify, 5 milhões de views no Youtube e lançamentos em gravadoras internacionais.

Evokings - 14h00 - 14h45

Evokings é o nome do duo de compositores e instrumentistas Thiago Cymbal e Wagner Farias. que, juntos, são um dos principais nomes do Progressive House na atualidade.

Fancy Inc - 15h00 - 15h45

Vindos do sul do Brasil, a dupla de produtores musicais Matheus Rodrigues e Adriano Dub, formaram o Fancy Inc em 2014. Formada em 2014, alcançou notoriedade em 2019, começando com My Girl em parceria com a Vintage Culture que alcançou o Top 1 no Beatport Dance Chart, seguindo o single In The Dark alcançou o número 1 no Billboard Dance Chart dos EUA.

Cat Dealers - 16h00 - 17h00

Lugui e Pedrão são os irmãos brasileiros por trás do Cat Dealers, um dos duos mais relevantes da cena eletrônica internacional. Em 2021, pelo quinto ano consecutivo, a dupla entrou no Top 100 dos maiores DJs do mundo pela revista britânica DJ Mag.

Goldfish - 17h15 - 18h15

GoldFish é um duo de música eletrônica e dance da Cidade do Cabo, África do Sul. É composto por Dominic Peters e David Poole. Eles implementam em suas músicas dance, elementos do jazz e da música africana.

Kaytranada - 18h30 - 19h30

Kaytranada é um produtor de Montreal, que chegou durante o início dos anos 2010 com remixes e uma variedade de sons que variavam de batidas de hip-hop inspiradas em J. Dilla à grooves de house distintamente dissonantes.

Gloria Groove - 20h00 - 21h00

Com apenas 27 anos, Gloria Groove celebra o título de uma das artistas pop mais ouvidas do Brasil com mais de 5,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A paulista da Zona Leste passou a se apresentar como Drag Queen em 2015, lançando seu primeiro single Dona no ano seguinte e o primeiro álbum Proceder, em 2017. Seu último lançamento é Vermelho.

Alesso - 21h15 - 22h15

Alesso, um DJ e produtor de dance music de Estocolmo, Suécia, que alcançou o sucesso em vários gêneros, misturando house progressivo com pop e marcando sucessos mundiais em colaboração com uma ampla gama de artistas.