A importância do voto regional

Do Diário do Grande ABC



23/03/2022 | 16:08



Assistimos nos últimos dias a um dos episódios mais nojentos da política brasileira. Um jovem parlamentar, que ficou famoso por pregar moralidade e renovação em vídeos no YouTube, teve áudio vazado com falas misóginas e sexistas: ‘São fáceis porque são pobres’, disse Arthur do Val (ex-Podemos) sobre as refugiadas ucranianas. Mamãe Falei, como também é conhecido, foi o segundo deputado estadual mais votado no Estado de São Paulo. Eleito para defender os interesses das cidadãs paulistas, viajou para a Ucrânia, que vive os horrores da guerra, sob o pretexto de missão humanitária.



Só aqui no Grande ABC, o político ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre) teve 38.060 votos. Certamente obteve desempenho bem superior à maior parte dos políticos da região. Um fenômeno! Consequentemente, grande parcela dessa massa de votos foi de mulheres. Talvez nem todos saibam, na região existe um projeto chamado Casa Abrigo, mantido com o orçamento do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A ação oferece proteção, moradia e sustento para mulheres vítimas de violência doméstica que estejam em risco iminente de morte. Este auxílio é mantido até que elas consigam retomar à vida longe deste convívio violento.



São refugiadas em suas próprias cidades, que são obrigadas a abandonar seu lar para não morrer em uma outra guerra que enfrentamos diariamente: a violência doméstica. Recomendo, para quem ainda não assistiu, o seriado Maid, da Netflix. Nesta obra, dá para entender um pouco do funcionamento da Casa Abrigo e o drama dos relacionamentos abusivos. No início da pandemia, devido aos cortes no orçamento, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC chegou perto de fechar as unidades da Casa Abrigo por falta de verba de custeio. E é triste dizer que nenhum dos deputados estaduais (eleitos primeiramente para defender os interesses do povo paulista) se mobilizou para destinar emendas para salvar o projeto das nossas refugiadas aqui da região.



Graças à habilidade do então secretário executivo do órgão, Acácio Miranda, que mobilizou as prefeituras de Mauá e Diadema, o projeto conseguiu colocar as contas em dia e funcionando. Isso demonstra a necessidade de conscientizar os eleitores (as) da região a votarem em políticos do Grande ABC, para que possamos, então, aumentar a representatividade de nossas cidades e fortalecer as políticas públicas locais através de políticos que se identifiquem com nossos problemas. Minha total solidariedade às refugiadas ucranianas e de todas as nacionalidades, inclusive as do nosso Grande ABC, que lutam diariamente contra a guerra da violência doméstica.

Paulo Proieti é empresário do Grande ABC, advogado e coordenador regional do partido Novo

PALAVRA DO LEITOR

Sem máscara – 1

Tudo por causa das eleições (Região deve desobrigar uso de máscaras em lugares fechados). Este (governador João) Doria (pré-candidato à Presidência da República) não segue a ciência coisa nenhuma. Lembrando que não foi só o Brasil que liberou o uso da máscara em todos lugares, nos outros países também, cada um faz aquilo que se sente seguro.

Juliano Soares

do Facebook

Sem máscara - 2

Mesmo com toda população vacinada não dá para ficar dando sopa para o azar. Um exemplo claro está acontecendo na China, onde tudo começou a ficar normalizado sem a obrigatoriedade e agora estão em lockdown novamente por conta do aumento da Covid. Fora na Europa e nos Estados Unidos, que voltaram pior que antes. Mas parece que aqui no Brasil só libera tudo por questões políticas. Deus nos proteja e que realmente daqui alguns meses à frente não voltemos com essa doença miserável. Aí vamos saber se realmente valeu a pena tirar a máscara com o vírus circulando.

Marcio Morris

do Facebook



Vigilantes

Venho por meio desta coluna dizer que, nós, os vigilantes, solicitamos ao excelentíssimo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, as devidas providências quanto às referências para a mesma função, pois temos três: vigilantes patrimoniais da Prefeitura de São Bernardo, referência 14; Julio Barbosa, referência 21; e referência 22, Edmilson. Solicito a correção, pois a lei tem de ser para todos, senhor prefeito!

José Carlos dos Santos

São Bernardo

Recapeamento

Parabéns, senhor prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, pelo recapeamento e asfaltos nos bairros Alves Dias, Parque Espacial, Estrada Marco Polo, ligação do Corredor Leste-Oeste, no Centro, além de outras obras em andamento. Moro há quase 42 anos na Vila Olga, todas as eleições cobro asfalto nessa vila e na Vila Alcântara, mas nunca chega a vez de elas serem recapeadas. Existe algum problema que impede asfaltar esses dois bairros, que fazem parte do Centro de São Bernardo? Aguardo parecer!

Adonis Bitencourt

São Bernardo

Culpa de quem?

Os culpados pela situação péssima em que se encontra o Brasil na economia, saúde, educação, roubalheira, enfim, em todos os aspectos, já foram Lula; o PT; a ex-presidente Dilma Rousseff; o STF (Supremo Tribunal Federal); os governadores de todos os Estados, até os aliados; prefeitos, de uma certa emissora de TV – que, diga-se, totalmente envolvida no golpe contra Dilma –, a imprensa, a chuva, a seca, a pandemia, e, agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Sempre tem um culpado para justificar a incompetência desse sujeito, mas nunca foi culpa dele, que me nego a dizer o nome. Nada é culpa dele! Às vezes até concordo e, nesse caso, acho que a culpa é de quem votou nele.

Fábio Clemente de Jesus

Diadema