'Meu Amigãozão' ganha filme com história inédita no dia 28 de abril

23/03/2022 | 15:40



A animação 'Meu Amigãozão' ganhará um filme com uma história inédita, que chegará aos cinemas no dia 28 de abril. A história é baseada na série, que foi ao ar pelo Discovery Kids e foi produzida em uma parceria da 2DLAB, produtora brasileira, e da Breakthrough, produtora canadense.

Atualmente, a animação está disponível em plataformas de streaming, como a Netflix e o GloboPlay.

Meu Amigãozão - O Filme narrará uma das aventuras de Yuri, Lili e Matt. Tudo muda em um dia dos três quando descobrem que irão para uma colônia de férias com várias crianças que nunca viram.

O longa foi produzido novamente pela 2DLAB e coproduzido com o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro. A direção ficou a cargo de Andrés Lieban e o elenco conta com nomes como Guilherme Briggs, Fernanda Ribeiro e Alice Lieban.