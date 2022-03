UE dobra suporte militar para Ucrânia, a 1 bilhão de euros

23/03/2022 | 15:35



O Conselho Europeu - braço administrativo da União Europeia (UE) - decidiu dobrar o dinheiro a ser repassado à Ucrânia por meio do Mecanismo de Paz Europeia, de 500 milhões de euros previstos anteriormente para 1 bilhão de euros.

"Continuaremos apoiando a Ucrânia contra a agressão da Rússia e o sofrimento indescritível que está infligindo à população ucraniana. Os 500 milhões de euros adicionais no fundo europeu para a paz são outro sinal do apoio da UE às forças armadas ucranianas para defender o seu território e a sua população", disse o Alto Representante do bloco, Josep Borrell.

De acordo com nota da UE, o financiamento adicional será usado para a compra de equipamento de proteção, kits de primeiros socorros e combustível. A duração do apoio à Ucrânia também foi estendido para 12 meses.