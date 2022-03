Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker, diz estar acostumada com os apagões do marido: É o jeito dele

23/03/2022 | 15:11



Pedro Scooby está divertindo o público no BBB22 com os seus apagões e a esposa do brother, Cintia Dicker, contou que está acostumada com os momentos em que o maridão tem um branco - e, segundo informações do jornal Extra, Cintia se incomodava com a atitude do amado, no começo da relação.

No começo do nosso namoro, eu não o conhecia direito. Aí eu estava falando com o Pedro e, do nada, ele ia para outro lugar! Eu perguntava: Você não está escutando nada do que eu estou falando?, e ele respondia: Pode falar, amor. Mas aí eu, que era muito ansiosa, já ficava pau da vida porque tinha que falar tudo de novo, relembrou a modelo, aos risos.

Ela ainda não esperava com esses momentos de distração tomariam tanta repercussão fora da casa mais vigiada do Brasil e que, agora, está mais habituada com o jeito de Pedro e por isso não fica mais irritada com esses apagões.

Foi só no começo mesmo, porque eu achava que ele não estava dando moral nenhuma para o que eu estava falando. Mas não era, é o jeito dele, estava pensando em outra coisa. Depois ele volta com a maior calma e aí não tem como brigar porque ele vem com aquele jeito dele: Pode falar, meu amor.

Cintia e Pedro estão juntos desde 2019 e se casaram em 2020.