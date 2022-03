BC informa que fluxo cambial será atualizado apenas na sexta-feira, 25

23/03/2022 | 14:47



Após o atraso na publicação do Relatório Focus na segunda-feira, 21, o Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 23, que a publicação dos dados referentes ao movimento de câmbio no Brasil e as operações cambiais da autoridade monetária só será feita na sexta-feira, 25, às 9h30 (horário de Brasília). Os dados do fluxo cambial eram aguardados para as 14h30 desta quarta.

O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fabio Faiad, confirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o atraso na divulgação do fluxo cambial também se deve à operação-padrão dos servidores da instituição.

O documento com as repostas ao Questionário Pré-Copom é outra publicação afetada pelo movimento dos servidores, que querem um reajuste salarial de 26,3%, além da reestruturação da carreira de analistas. O BC informou que o documento com as respostas ao questionário será publicado amanhã às 9h30.

O Banco Central não deu nenhuma explicação oficial para os atrasos.

Também nesta quinta-feira às 8 horas, está prevista a publicação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).