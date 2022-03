São Bernardo realiza Mostra de Audiovisual no teatro Elis Regina

Da Redação



A Prefeitura de São Bernardo dá início, nesta quinta-feira (24), à maior apresentação de curtas-metragens e de produções audiovisuais já realizada na cidade. Trata-se da Mostra de Audiovisual de São Bernardo, com mais de 40 trabalhos de vários artistas e produtores do município contemplados pelos editais culturais financiados pela Lei Federal Aldir Blanc. A programação será realizada de quinta-feira a domingo, até 3 de abril, das 19h30 às 22h, no Teatro Elis Regina.



Além de documentários, animações, filmes de ficção, podcasts e webseries, em exibições inéditas, com os mais variados temas e formatos, a Mostra de Audiovisual de São Bernardo também contará com palestras, encontros, exposições e atividades especiais para todos os interessados e amantes do cinema e dos filmes.



Secretária de Cultura de São Bernardo, Ligia Ramos destaca que a mostra também receberá o 1º Encontro de Produtores Audiovisuais de São Bernardo. “Será o primeiro evento voltado e organizado pelos produtores da cidade para pensar e discutir os desafios, os caminhos e o futuro da produção local. Estamos muito felizes por mais esse avanço na Cultura de São Bernardo, oferecendo programação de qualidade, diversa e plural, para a nossa população”.



PROGRAMAÇÃO



A abertura oficial do evento está marcada para às 19h30 desta quinta-feira, quando será proferida a palestra “Cinema Independente: Mercado Audiovisual Alternativo” com Francisco Cesar Filho, da Associação Cultural Kinoforum. Posteriormente, a partir das 20h30, serão exibidas a animação “O Macaquinho Azul” e o curta de ficção “Infernal”.

Na sexta-feira (25), às 19h30, serão apresentados os documentários “Cidade da Criança, Uma História Afetiva”, “Jardim Cláudia: A Construção de um Bairro”, “Novos Ribeirinhos” e “São Bernardo do Campo, Interações com a História”. Os interessados também poderão acompanhar mesa com produtores de São Bernardo com mediação de Denise Szabo, a partir das 21h, sobre o documentário e a preservação da cultura e memória.



Sábado (26) será dia de workshop para a produção de cartazes com Bruna Santos, às 10h, em parceria com a ABC LAB - Ibirá Cultural. Na sequência, às 14h, será realizado o 1º Encontro de Produtores de Audiovisual de São Bernardo sob o tema “Políticas Públicas Locais Para o Audiovisual”. Para encerrar, a partir das 21h, Raphael Medeiros comandará a palestra “Mercado e produção autoral no audiovisual. Esses dois cenários se misturam?”. As exibições do dia serão os curtas “Na Hora de Pôr a Mesa”, “Feliz Aniversário Mamãezinha”, “Sobre Nós” e “Saudade-19”.



A programação completa pode ser conferida no endereço eletrônico https://bit.ly/3sDM8jv. Outras informações sobre a Cultura de São Bernardo estão disponíveis no portal www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura.