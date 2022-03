César Tralli erra entrada do Jornal Hoje e vira meme nas redes sociais

23/03/2022 | 14:10



Já não é a primeira vez que a tecnlogia dentro dos estúdios de televisão andam sabotando os apresentadores e comentaristas dentro deles. Quem acabou virando meme na tarde desta quarta-feira, dia 23, foi César Tralli.

O jornalista fez a entrada completamente normal do Jornal Hoje e quando a câmera voltou para ele, César Tralli nitidamente não estava esperando porque estava de costas para as câmeras e mexendo no cabelo com o reflexo do telão do programa.

Rapidamente, claro, o assunto ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais e ao perceber o erro, o apresentador simplesmente fingiu que nada tinha acontecido e seguiu o jornal normalmente.