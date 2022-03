Tornados em Nova Orleans deixam ao menos um morto e rastro de destruição

23/03/2022 | 13:58



Tornados deixaram ao menos uma pessoa morta e destruiu várias casas na região de Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 23, equipes de busca e resgate procuravam mais vítimas em meio ao rastro de destruição da noite anterior. Centenas de moradores estão sem energia elétrica.

O Serviço Meteorológico Nacional confirmou nesta quarta que dois tornados atingiram a região, um em Lacombe, ao norte da cidade, e o outro ao longo de Lower Ninth Ward e St. Bernard Parish. Os serviços de busca passaram a noite por esses locais.

"Grande tornado em Nova Orleans! Procurem refúgio agora!", tuitou o departamento local do Serviço Meteorológico Nacional na noite de terça. "Graves danos em casas foram relatados em Arabi", subúrbio leste de Nova Orleans, escreveu a polícia no Facebook.

Ao menos uma pessoa morreu em Arabi, segundo a administração do condado de St. Bernard Parish. As ruas locais estavam todas cobertas por pequenos pedaços de madeira e poeira. As aulas foram suspensas.

Em St. Bernard Parish, sete pessoas foram atendidas com pequenos ferimentos em hospitais locais.

"Quando se vê o rastro de destruição causado pelos tornados, percebe-se que isso (baixo número de vítimas) é um milagre", afirmou o prefeito de St. Bernard Parish, Guy McInnis, em entrevista à NBC.

Em St. Bernard Parish, vizinhos que haviam se ajudado na época do Furacão Katrina, em 2005, quando a região ficou toda alagada, voltaram a se ajudar em meio a clarões dos postes de energia e o forte cheiro de gás.

Chris Dier relatou ao jornal The New York Times que a cena na noite de terça era assustadora, com destroços voando e barulhos estranhos. "Parecia que uma grande massa de luz havia tomado conta do céu", disse a professora de história. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS