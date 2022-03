Marcos Oliveira, o Beiçola, pede ajuda online para conseguir realizar uma cirurgia

23/03/2022 | 13:10



Marcos Oliveira que ficou conhecido por protagonizar o personagem de Beiçola em A Grande Família, acabou indo em suas redes sociais comentar que estaria abrindo uma vaquinha virtual para os fãs o ajudarem financeiramente para que ele conseguisse realizar uma cirurgia.

Na publicação, o comediante deixa claro que não anda bem das pernas financeiramente, que não tem condição para pagar a cirurgia e nem o tratamento médico. Além disso, ele faz questão de falar que a cirurgia é para corrigir uma fistula que ele tem há anos.

Gente, precisei fazer esta vakinha virtual pois terei que me operar para corrigir uma fistula que tenho há anos. A cirurgia ainda não tem previsão de acontecer; aguardo o SISREG do RJ liberar. Enquanto isso, uso uma bolsa de colostomia, uma sonda urinária que além do incômodo, não permitem que eu trabalhe ou faço muitos movimentos. Quero e preciso trabalhar, mas até conseguir voltar e conseguir novos trabalhos, terei que custear toda minha vida, pagar minhas contas e tudo isso sem ter qualquer renda. Não gostaria de chegar à este ponto, tenho muito amigos que ainda me ajudam, mas a situação do país e da cultura não está nada favorável. Preciso pagar as contas enquanto não posso trabalhar e oferecer minha arte para o público que sempre gostou do meu trabalho. Idoso neste país não tem sossego.

Na página da vaquinha o ator se apresenta e diz que a meta de arrecadação é de 50 mil reais, e até o momento da publicação ele teria arrecado mais de um mil e 600 reais. Contatado pelo ESTRELANDO, Marcos Oliveira ainda não nos respondeu sobre o assunto.