Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen vivem romance nos bastidores de Pantanal

23/03/2022 | 13:10



Pantanal nem começou, mas já está dando o que falar. E não apenas por ser um remake da trama de sucesso, como também por conta dos bastidores de gravação. O folhetim que estreia na próxima segunda-feira, dia 28, tem no casal de protagonistas duas pessoas que não estão se envolvendo apenas na novela, como também fora dela. De acordo com informações do jornal Extra, Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, que vivem respectivamente Juma e Jove na segunda fase da trama, trouxeram o romance dos personagens para a vida real.

Os dois estão tendo um affair que começou após o ator terminar o namoro de sete anos com o fotógrafo Fábio Audi. Para quem não se lembra, em outubro de 2021 Jesuíta, que não gosta de falar muito da vida pessoal, disse em entrevista à GQ que estava numa fase bem hétero. Isso depois de se declarar bissexual. Inclusive, Alanis também se declarou bi um mês antes da entrevista de Jesuíta à revista.

Agora, ao que tudo indica, eles seguem juntos. No Rio de Janeiro, onde vivem, os dois são praticamente vizinhos e mantêm o relacionamento com discrição. Mas quem sabe do romance, que, ainda segundo o jornal, começou nas gravações da novela no Mato Grosso do Sul, conta que eles estão encantados um pelo outro e não se largam.

Fofos, né?