'Estou tentando entender o que aconteceu', diz Laís sobre eliminação do 'BBB 22'

23/03/2022 | 13:05



A nona eliminada do Big Brother Brasil 22, Laís Caldas, participou do programa Mais Você nesta quarta-feira, 23. No Café com o Eliminado, a médica conversou com Ana Maria Braga e fez questão de reforçar que sua rivalidade com Arthur Aguiar era apenas em relação ao jogo e ficou dentro da casa.

"Ali é jogo, é isso que as pessoas têm que tentar separar, relação e jogo. Eu não conheço o Arthur como pessoa, ele era mais fechado e foi o único que eu não tinha uma abertura grande para conversar, trocar uma ideia", comentou Laís.

Sobre o Jogo da Discórdia da segunda-feira, 21, a eliminada assistiu ao vídeo de Arthur chorando e disse que não esperava que ele ficasse mal. "Ele me interrompeu naquele jogo mais uma vez, eu me senti em uma posição de fraca em relação a ele e isso é muito ruim. Eu me sentia diminuída quando ele tinha como antagonista a Jade e só ficava votando em mim".

Eliminada com 91,25% dos votos no paredão disputado com Eliezer e Douglas Silva, a ex-BBB disse que ainda não pegou o celular após sair do reality show e está tentando entender o que aconteceu aos poucos.

Em relação a aproximação com as outras mulheres da casa nas últimas semanas, a médica afirmou que não foi por estratégia, mas foi resultado de verem o grupo dos homens do quarto grunge ganhando frequentemente as disputas.

"Eu acho que ela Lina se sentia também nessa posição mais fragilizada em relação às provas e isso foi unindo mais a gente ... então eu e as meninas tínhamos uma relação muito boa".

Romance com Gustavo

A ex-participante do BBB confessou que está envolvida romanticamente com Gustavo: "Ele me pediu para esperar ele aqui fora e eu vou esperar, ele é uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigante".

Segundo Laís, quando ela disse que beijaria o brother por estratégia, foi apenas uma brincadeira."Eu já senti atração pelo Gustavo desde a casa de vidro, mas ele chegou querendo movimentar a casa e tinha vários alvos ali do meu quarto. Mas é claro que quando eu falei com a Jade que ficaria com ele por estratégia, eu falei brincando".

A médica declarou torcida para o Gustavo mas acredita que Linn da Quebrada será a vencedora do reality, o que também agradaria a ex-BBB. "É um jogo muito difícil, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de passar pelo menos uma semana na casa", finalizou a goiana.