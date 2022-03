Da Redação



23/03/2022 | 13:04



A Guarda Civil de Ribeirão Pires prendeu dois rapazes suspeitos de tráfico de drogas durante uma ronda de rotina no Jardim Santa Inês, na noite desta terça-feira, dia 22. Durante a abordagem, a equipe apreendeu diversos tipos de drogas que estavam em posse da dupla.

“A equipe de patrulhamento estava no local e avistou dois indivíduos em um beco de frente a um escadão e realizou a abordagem”, explicou o comandante da GCM, Sandro Torres. “Um deles estava com um pochete, que em seu interior encontramos diversas substâncias entorpecentes, entre elas maconha, cocaína e crack. Foram mais de 450 eppendorfs (tubos de descartáveis, muito utilizado na indústria química) com essas drogas dentro”, concluiu.

Os suspeitos foram encaminhados para o 1º DP (Distrito Policial) da cidade, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Os dois são menores de idade e foram liberados com a presença de seus pais.