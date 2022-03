Sthe Matos segue na UTI após coágulo no cérebro para monitoração neurológica

23/03/2022 | 12:10



Logo após descobrir o sangramento no cérebro, Sthe Matos, de 23 anos de idade, segue na UTI em observação. De acordo com o novo comunicado divulgado pela assessoria, na noite da última terça-feira, dia 22, a influenciadora digital está totalmente consciente e sem dor, mas ficará na Unidade de Terapia Intensiva para monitoração do coágulo.

Olá, pessoal. Estamos aqui para atualizar vocês sobre o estado de saúde de Teté. Ela passou o dia bem, sem qualquer dor e totalmente consciente. De maneira preventiva e com o objetivo de oferecer o melhor acompanhamento médico possível, Tetezinha está na Unidade de Terapia Intensiva para monitorização neurológica e hemodinâmica. Ainda não há previsão de alta até a completa investigação. Teté está ciente de todo o carinho e preocupação de vocês em relação a ela. Pedimos que continuem mandando boas energias para que ela fique bem e esteja de volta o quanto antes, dizia a nota.

Vale lembrar que a ex-participante de A Fazenda passou por três cirurgias nos últimos três anos para reparar o nariz, por conta de uma rinoplastia que deu errado. Além disso, Sthe colocou silicone e fez lipoaspiração quatro meses após dar à luz seu primeiro filho, Apolo.