Adolescente esfaqueia dois colegas de sala em escola na zona leste de SP

23/03/2022 | 11:43



Um adolescente de 13 anos esfaqueou dois colegas na escola na manhã desta terça-feira, 22. Após atingir uma menina de 12 anos com uma faca, feriu um colega de 11 anos que tentou ajudá-la. O crime aconteceu em uma escola na zona leste da capital paulista. As vítimas foram socorridas ao Hospital Dr. Alípio Correa. A faca utilizada foi apreendida para perícia e o jovem, encaminhado à Fundação Casa. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal e de tentativa de homicídio pelo 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). Em nota, o Colégio Floresta comunicou que as aulas estão suspensas até o final da semana e que agradecia as manifestações de apoio e solidariedade aos envolvidos.