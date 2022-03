Wesley Safadão tem conta do Twitter invadida e hacker publica comentários pornográficos

23/03/2022 | 11:10



Deu ruim para Wesley Safadão! Na manhã desta quarta-feira, dia 23, os fãs do cantor levaram um baita susto ao verem mensagens de teor racista e homofóbica no Twitter do cantor. Isso porque a conta que o artista utiliza diariamente para divulgar eventos e interagir com os seguidores foi hackeada.

No total, mais de 30 postagens foram feitas com conteúdo pornográfico e referências a sites golpistas. No Instagram, Safadão alertou que não era ele o responsável pelos textos e confirmou que a conta na rede social vizinha foi invadida.

A equipe responsável pelas redes sociais do artista já está tomando as devidas providências para resolver o ocorrido, disse.