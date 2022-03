Durante o Mais Você, Laís fala sobre a rivalidade com Arthur Aguiar dentro do BBB22

23/03/2022 | 11:11



Como você acompanhou, Laís acabou sendo eliminada no paredão que foi decidido pelo público na última terça-feira, dia 22, em que a bonitona enfrentou Douglas Silva e Eliezer, e acabou levando a pior.

Como de costume, na manhã seguinte a ex-BBB participou do tradicional café da manhã do eliminado com Ana Maria Braga durante o Mais Você e teve a oportunidade de falar um pouco sobre o jogo e rever algumas situações dentro dele também. Logo de cara, a apresentadora comentou que não adiantava eles ficarem cochichando dentro da casa mais vigiada do Brasil porque a produção ia aumentar o volume dos microfones e todo mundo do lado de fora ficaria sabendo de qualquer forma o que foi falado.

E se você acompanhou de perto os últimos meses de BBB22, deve ter percebido que Laís cravou uma grande briga dentro do confinamento com Arthur Aguiar. Primeiro que o ator fazia questão de brigar diretamente com Jade Picon, após a influenciadora ter sido eliminada, o cantor então começou a provocar mais a médica e ela falou sobre a rivalidade deles dentro do jogo durante o Mais Você.

- Pra mim eu só coloquei meu ponto de vista sobre o discurso dele lá na sala - na hora da votação, mas não imaginava que ele tinha ficado mal assim. E não sei o que eu falei exatamente que deixou ele mal porque eu só tava tentando me posicionar ao que ele tinha me falado. Ele me interrompeu naquele jogo mais uma vez, me senti numa posição de fraca para ele mais uma vez e pra gente dentro do jogo isso é ruim porque a gente se sente diminuída. Ele tinha como antagonista no jogo a Jade, mas só ficava votando em mim e eu ficava pensando nisso...

Laís ainda comentou que Arthur Aguiar não dava tanta abertura para ela conseguir se aproximar e entender o que o brother estava passando e seus posicionamentos fora do jogo da discórdia e da votação.

- Eu acho que não é nem sobre o não gosta. Alí é o jogo, entendeu!? E é isso que as pessoas tem que tentar separar - relação e jogo. Igual eu falei, eu não conheço o Arthur como pessoa porque ele era uma pessoa bem mais fechada e foi o único alí que eu não tive uma abertura grande para conversar e trocar uma ideia. Então a gente tinha muita rivalidade dentro do jogo!

E se você não se lembra, a médica acabou entrando para o ranking dos eliminados com maior porcentagem em paredão triplo com 91,25% de rejeição. Claro, ela nitidamente deixou bem visível que ficou surpresa com a porcentagem.

- Confesso que foi um choque, Ana. Porque pelo discurso do Tadeu fosse entre eu e o Eli por causa dos lollipops [quarto] saindo, então achei que estava entre eu e ele. Mas eu realmente levei um choque quando eu vi porque eu fiquei pensando no que eu fiz para sair com isso, se era rejeição, cancelamento, o que foi... enfim, estou tentando entender ainda porque eu nem sei de muita coisa.