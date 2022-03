CCZ Diadema realiza 3ª Feira de Adoção

Da Redação



Para dar oportunidade a quem deseja conviver com um animal de estimação, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema promove a 3ª Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2022, no próximo sábado (26/03), das 10h às 15h, na Praça de Eventos do Shopping Praça da Moça. A ação é fruto da parceria entre Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Saúde, e o empreendimento comercial.

Estarão disponíveis para adoção 27 animais, sendo 12 gatos, 15 cachorros. No dia, será possível conhecer os animais, receber orientações de posse responsável e tirar dúvidas sobre os cuidados com os pets. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de endereço, além de assinar um termo de posse responsável.

Alegria

Desde o início de 2022, 56 animais ganharam um novo lar por intermédio das feiras presenciais. Já em 2021, foram 182 animais adotados por meio de feira de adoção presenciais, pela feira virtual “Adote Amor” e diretamente no Centro de Controle de Zoonoses de Diadema.

O cachorro Scobby tem aproximadamente um ano de idade e foi abandonado antes de chegar ao CCZ e conseguir um novo lar na Feira de Adoção em fevereiro deste ano. Sua tutora Carla Fernanda Souza Silva Gomes conta que a rotina mudou com a chegada do pet. “Tem muito cachorro que precisa de um lar. Na hora em que eu vi, falei que ia adotar. No início, ele era bem assustado, depois foi super bacana. Em casa, somos eu, meu marido e duas filhas e já muito muita coisa com a chegada do Scooby”. Para a moradora do bairro Piraporinha, as filhas estão mais comunicativas e a família mais alegre. “Claro que a rotina é mais pesada, porque dos cuidados que precisa ter, mas ele só trouxe coisas boas. Para adotar, o primordial é ter amor por animais. O amor é construído no dia a dia. Eu percebi que ele se sente amando e, por estar mais aberto, a gente fica também”, ressalta Carla.

Adoção durante todo o ano

Quem deseja adotar um cão ou gato e não conseguir comparecer à Feira de Adoção, neste sábado, pode ir até o CCZ para conhecer pessoalmente os animais disponíveis. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O site “Adote Amor” também é uma opção para conhecer o pet antes de se dirigir ao serviço. A feira virtual faz parte das políticas públicas da Prefeitura de Diadema em prol do bem-estar e proteção animal e é resultado do trabalho conjunto das Secretarias Municipais da Saúde, por meio do CCZ, e do Meio Ambiente, além do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CONPBEA).

Serviço:

Feira de Adoção do CCZ Diadema

26 de março de 2022, das 10h às 15h

Shopping Praça da Moça. Praça de Eventos no Piso Araucária. Rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro.

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Local: Rua Ipoá, 131 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

E-mail: adoteamor@diadema.sp.gov.br

Site: http://adoteamor.diadema.sp.gov.br/