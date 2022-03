Taxas de juros rondam estabilidade e Campos Neto fica no radar

23/03/2022 | 09:53



Os juros futuros têm oscilações moderadas na manhã desta quarta-feira, 23, com os curtos com viés de alta e de baixa nos médios e longos, diante da alta de mais de 3% do petróleo, que alimenta os temores com a inflação, e de queda do dólar ante o real.

O mercado também monitora o discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse nesta manhã que "deveria haver preocupação sobre como fazer política fiscal em ambiente de incerteza" e que "estamos num ambiente de incerteza bastante prolongado.

Às 9h18 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 11,82%, de 11,87% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2025 recuava a 12,04%, de 12,06%, e o para janeiro de 2024 marcava 12,63%, de 12,62% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 subia a 12,97%, de 12,94%.