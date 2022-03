Letícia Sabatella traz sua Caravana Tonteria ao Clara Nunes

Da Redação



23/03/2022 | 09:57



Mesmo presente no imaginário coletivo do país há pelo menos três décadas, Letícia Sabatella também se viu diante de uma encruzilhada quando a pandemia do coronavírus tomou de assalto a vida dos brasileiros em 2020. De lá para cá, teve de se desdobrar para se manter na ativa e, de quebra, ser uma das porta-vozes na defesa do setor. "A arte nessa pandemia mostrou para todos nós o quanto precisamos dela para poder sobreviver", disse a atriz em julho de 2021, e ainda longe dos holofotes.

Menos de um ano depois, a mineira de 51 anos está de volta aos palcos com o espetáculo Caravana Tonteria, que será apresentado pela primeira vez ao público em Diadema nesta sexta-feira (25) no Teatro Clara Nunes, a partir das 20h, com entrada gratuita.

No dia seguinte (26), Letícia tem outras duas importantes agendas na cidade: às 15h, ela participa da abertura do Projeto Teatro em Foco, no Centro Cultural Serraria, onde também conversará com artistas e grupos teatrais da cidade e região; às 19h, no Cine Eldorado, Letícia realiza bate-papo sobre o documentário “Hotxuá: o Palhaço Sagrado, o Riso da Terra”, dirigido por ela.

As três atividades integram a programação do mês da mulher da Prefeitura de Diadema, realizado desde o início de março, sempre com atividades e ações que reivindicam as chamadas pautas feministas. Para quem tem interesse em ver a atriz de perto, é preciso ir ao local onde cada evento irá ocorrer e retirar o ingresso gratuito. Durante os eventos, a entrada só será liberada se houver disponibilidade de lugares.

O secretário de Cultura de Diadema, Deivid Couto, destaca a importância do evento não apenas para o mês de luta das mulheres, mas também para retomada das atividades culturais presenciais na cidade. “A programação no Teatro Clara Nunes, bem como as atividades em todos os centros culturais da cidade, são parte da retomada da vida e da rotina cultural de Diadema. Um nome como o da atriz Letícia Sabatella, fazendo um show e falando sobre teatro e cinema, representa a diversidade de ações que realizaremos durante o ano”, completa.

Caravana Tonteria

O espetáculo, que existe há cinco anos, ficou fora de cartaz em função da pandemia desde 2020 e agora volta com tudo para os palcos de todo o país. "A peça é uma mescla de gêneros, unindo o trágico, o cômico, o romance, em uma pegada moderna" resume a atriz. Caravana é ambientado simbolicamente em um cabaré itinerante, com estilos heterogêneos, e dialoga com a cena garantindo um caráter poético e performático à apresentação. No repertório, há canções escritas pela própria Letícia, além de músicas que fazem parte do seu repertório pessoal.



Serviço:

Show: “Caravana Tonteria”

Dia 25, Sexta-feira, às 20 horas. 12 Anos.

Teatro Clara Nunes – Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema. Fone 4056-3366

Gratuito. Necessário retirar ingressos no Teatro (Já à disposição).

Abertura Projeto “Teatro em Foco”

Dia 26, sábado, às 15 horas. 14 Anos.

Centro Cultural Serraria – Rua Guarani, 790 – Serraria. Fone: 4056-4950

Gratuito. Necessário retirar ingressos no local (já à disposição).



Documentário “Hotxuá: o Palhaço Sagrado, o Riso da Terra”.

Dia 26, sábado, às 19 horas. 12 Anos.

Cine Eldorado – Avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55 – Eldorado Fone: 4059-1649

Gratuito. Necessário retirar ingressos no local (já à disposição)