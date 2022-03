28ª edição da São Paulo Restaurant Week terá música como tema

Redação

Do Rota de Férias



23/03/2022 | 09:55



A 28ª edição do festival gastronômico São Paulo Restaurant Week terá como tema a música. A inspiração do evento neste ano, que será realizado de 31 de março a 30 de abril, está na relação que chefs-celebridades, como Anthony Bourdain, Gordon Ramsey e Albert Adrià, tiveram ou têm com os mais variados ritmos ao criar seus pratos.

Por conta disso, a ideia é que os restaurantes participantes, cuja lista final ainda não foi divulgada, criem pratos e experiências baseados em músicas e artistas.

“A escolha do tema é também uma forma de trazermos a atenção para os profissionais da indústria musical, que foram impactados durante a pandemia, na qual perderam grande parte ou toda sua renda e ficaram desassistidos de incentivos e apoios”, explica Fernando Reis, CEO do festival no Brasil.

São Paulo Restaurant Week 2022

A 28ª São Paulo Restaurant Week manterá a oferta do menu week, no qual os restaurantes participantes oferecem quatro categorias de experiência, com valores a partir de R$ 49,90. Nas opções Tradicional, Plus, Premium do cardápio estão incluídos entrada, prato principal e sobremesa. A categoria Burger Gourmet, por sua vez, contempla hambúrguer e acompanhamento.

Para participar do festival, os mais de 130 restaurantes selecionados em São Paulo passaram por uma curadoria baseadas em diversos critérios. “A lista conta com casas que o público sempre sonhou, com preços que nunca imaginou”, afirma Reis.

Para os comensais, há a expectativa que até mesmo endereços com estrelas Michelin participem do evento – confira aqui a lista dos restaurantes brasileiros que ostentam o prêmio.

Serviço

28ª São Paulo Restaurant Week