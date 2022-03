Conheça os carros que menos desvalorizaram em 2021

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/03/2022 | 09:55



A Kelley Blue Book Brasil (KBB Brasil), especializada em precificação de veículos novos e usados, juntamente com a revista Quatro Rodas, anunciam os vencedores da terceira edição do Prêmio Melhor Revenda 2022. A premiação tem como objetivo destacar quais foram os carros que menos desvalorizaram ao longo do último ano (neste caso, 2021).

Para saber quais são os carros que menos desvalorizaram, o Prêmio Melhor Revenda 2022 coleta os preços de cada um dos modelos 0 km em janeiro de 2021 e os compara com seus respectivos Preço de Troca KBB de janeiro de 2022, a fim de garantir histórico de 12 meses para aferir a desvalorização.

Participaram desta edição automóveis e comerciais leves 0 km à venda no período utilizado para o cálculo e que se mantiveram disponíveis ao consumidor até fevereiro (data de apuração dos resultados). Deste modo, modelos que trocaram de geração, descontinuados ou que sofreram reestilizações muito marcantes não foram incluídos na pesquisa. Além disso, um teto de R$ 500 mil foi adotado (com exceção às categorias “Híbrido” e “Elétrico”).

Ao final, foram selecionados 94 modelos distribuídos em 19 categorias. Veja abaixo quais foram os carros que menos desvalorizaram em cada uma delas:

Categoria Modelo

Desvalorização (Troca)

Hatch Compacto de Referência Fiat Argo 3,56% Sedã Compacto de Referência Fiat Cronos 0,56% SUV Compacto de Acesso Volkswagen Nivus 0,23% SUV Compacto de Referência Chevrolet Tracker -1,28% Sedã Médio Caoa Chery Arrizo 6 -4,90% SUV Médio Hyundai Tucson -5,79% SUV Grande Toyota SW4 10,71% Picape Compacta Fiat Strada 6,59% Picape Média ou Diesel Toyota Hilux 16,64% Hatch Premium BMW Série 1 -4,27% Sedã Premium Mercedes-Benz CLA -5,01% SUV Compacto Premium Audi Q3 -0,43% Híbrido Premium Porsche Cayenne 4,21% Elétrico Premium Porsche Taycan -1,10% Picape Compacta Comercial Fiat Strada CS 6,59% Picape Média Comercial Toyota Hilux CS -0,35% Furgão Urbano Comercial Peugeot Expert -8,71% Furgão Comercial Fiat Ducato 3,92% Van Comercial Fiat Ducato Minibus -1,19% Média dos Vencedores 1,53%