Marcelo e a questão do lixo em Mauá

Da Redação



23/03/2022 | 09:42



O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), correu para convencer a base de sustentação na Câmara a travar projeto de lei apresentado pelo vereador José Afonso madeira (Patriota). A proposta do parlamentar previa a cobrança de contrapartida de municípios que utilizam o aterro de Mauá para depositar os resíduos, além de exigir medição do lixo depositado de outras cidades, e tinha boa aceitação dos parlamentares. A postura do governo chamou atenção porque foi o próprio Marcelo que, então candidato a prefeito na eleição de 2020, orgulhava-se de ter votado contra a instalação da taxa do lixo, instituída na gestão de seu antecessor, Atila Jacomussi (SD), com críticas à empresa que gerencia o sistema na cidade. A derrubada do projeto foi identificada nos bastidores como mudança completa de discurso do prefeito

Bastidores

Posse em Mauá

A diretoria da subsecção da OAB de Mauá toma posse oficialmente hoje, às 19h, na Câmara Municipal, para o triênio 2022 a 2024. O evento será uma formalidade, tendo em vista que a ata de posse foi assinada em janeiro, com o retorno do recesso. Com algumas mudanças, o comando da entidade tem como presidente Jozelito Rodrigues de Paula, reeleito pela segunda vez e que vai se manter no cargo que ocupa desde 2016. Ele tem como vice Ádrima Galvano da Cruz, que era secretária-geral adjunta nos mandatos anteriores. Compõem ainda a direção Edinilson de Sousa Vieira (tesoureiro), Juliano José Pio (secretário-geral) e Andreia Bispo Damasceno (secretária-geral adjunta).



Título na cidade vizinha

A Câmara de Santo André aprovou, na sessão de ontem, projeto de autoria do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) que concede o título de cidadão andreense ao deputado federal Alex Manente (Cidadania), que nasceu em São Bernardo. Os únicos votos contrários foram de Wagner Lima (PT) e Ricardo Alvarez (Psol).