ICMS sobre gasolina continua congelado

Da ABr



23/03/2022 | 09:13



O Fórum de Governadores decidiu prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) médio que incide sobre gasolina, etanol e gás de cozinha. O anúncio foi feito ontem pelo coordenador do fórum, o governador do Piauí, Wellington Dias, após reunião com governadores, vice-governadores e secretários, em Brasília. Caso não fosse prorrogado, o congelamento, que está em vigor desde 1º de novembro do ano passado, acabaria no próximo dia 31. A prorrogação começa a valer no dia 1º de abril.

Na reunião de ontem, os governadores debateram, entre outros temas, a fixação de uma alíquota única para o ICMS de combustíveis, conforme sancionado, na semana passada, pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com Dias, o Comsefaz (Conselho de Secretários de Fazenda) deve definir até amanhã uma fórmula para a cobrança da alíquota única que deve ser aplicada inicialmente em relação ao óleo diesel. O desafio é encontrar uma média de cálculo que não resulte em aumento do tributo em alguns Estados, consequentemente, elevando o preço do combustível.

Segundo Dias, pelo menos nove Estados e o Distrito Federal praticam uma alíquota do ICMS em cima do diesel mais baixa que outros Estados. Para evitar o aumento, os secretários estão estudando aplicar um incentivo fiscal para compensar o reajuste da alíquota nessas unidades da federação.

"Estamos autorizando o conselho dos secretários de Fazenda nesta quinta-feira (amanhã) a realizar uma reunião do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) para ali aprovar uma resolução que possa ser o parâmetro para aplicação da lei nas 27 unidades da federação", disse Wellington Dias.

O governador piauiense disse ainda que, durante o período de prorrogação do congelamento do ICMS, os secretários vão procurar uma fórmula que possa ser aplicada em relação à gasolina.

Segundo o governador, na reunião foi decidido que os Estados vão entrar com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para contestar um artigo da lei que prevê que, enquanto não for disciplinada a cobrança da incidência do ICMS, o cálculo deverá levar em conta o preço médio do diesel cobrado do consumidor final nos 60 meses anteriores à sua fixação.

REDUÇÃO DO IPI

Na reunião, os governadores também debateram a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). A medida, anunciada pelo governo federal, em fevereiro, reduziu o imposto em 25% para boa parte dos produtos.

Em relação ao IPI, Dias disse que os governadores veem a forma como o governo vem adotando as medidas como "ameaça concreta" aos Estados e municípios. Na avaliação deles, a medida, além de ferir a autonomia dos Estados, deve causar forte impacto na arrecadação dos Estados.