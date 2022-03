Britney Spears aumenta suspeitas sobre fim de noivado após publicação com cão: Me ama mais do que qualquer homem

23/03/2022 | 09:11



Oh baby, baby, how was she supposed to know? Ao que parece, as coisas não estão tão cor-de-rosa no mundo de Britney Spears! Na última terça-feira, dia 22, a cantora levantou suspeitas sobre o fim de seu noivado com o personal trainer Sam Asghari logo após compartilhar uma publicação exaltando um de seus cachorros, o Sawyer.

Muito obrigada pelos cachorros! Cachorro [Dog] de trás para frente é Deus [GOD]... Não sei se há nenhuma relação, mas acho que cachorros são animais extraordinários. Tenho vários animais e o meu bebê é tão doce. Eu nem mesmo o ouço latir! Os meus cachorros são incrivelmente preciosos? Eu cresci com cachorros muito grandes! O Sawyer me fez sentir mais amada após nove segundos com ele do que qualquer homem com quem já estive? Não é besteira, não é da boca para fora. É o mais puro instinto protetor por causa de uma coisa? ELE ME AMA! É o tipo de amor que não exige poder, sexo, luxo ou dinheiro. É apenas o tipo de amor incondicional, escreveu na legenda.

Na mesma hora, os fãs da Princesinha do Pop estranharam a declaração da artista. Seria aquela uma indireta para algum boy?

O Sam não te faz se sentir assim?, questionou um internauta.

Entendi, o cachorro é melhor que o Sam, afirmou outro.

Fiquei pensando se há algo implícito por aqui? É um post de término?, indagou mais um.

Britney e Sam estão juntos desde 2016 e oficializaram o noivado em setembro de 2021. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.