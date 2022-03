Avião que Miley Cyrus viajava é atingido por raio e faz pouso forçado

23/03/2022 | 09:11



Miley Cyrus passou por um grande susto na madrugada desta quarta-feira, dia 23! Em suas redes sociais, a cantora revelou que viajava para o Paraguai quando o seu avião foi atingido por um raio e precisou realizar um pouso forçado.

No feed do Instagram, Miley postou um vídeo mostrando como estava o tempo durante o voo e, em seguida, uma foto do buraco que o raio deixou na aeronave.

Aos meus fãs e a todos preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio, escreveu.

Em seguida, ela afirmou que estava todo mundo bem:

Minha tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai. Amo vocês, encerrou.