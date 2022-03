Zilu Camargo sobre família: É muito difícil ver todos reunidos, e eu ausente

23/03/2022 | 09:11



Zilu Camargo está sofrendo com a saudade dos filhos, frutos do relacionamento com Zezé Di Camargo. Em entrevista para colunista Fábia Oliveira, a ex-esposa do sertanejo revelou que ainda não conseguiu conhecer sua netinha Julia, filha de Camilla Camargo, que acaba de completar um ano de vida.

Há anos, Zilu reside em Miami, nos Estados Unidos. Por isso, encontrar a família e estar presente em momentos especiais acaba sendo algo raro na rotina. Sobre o assunto, ela comenta:

- Meu coração fica dilacerado de estar enfrentando esse momento tão distante dos meus filhos, dos meus netos e de toda minha família. É muito difícil ver todos reunidos, e eu ausente desses momentos tão especiais. Eu sofro demais quando se aproxima essas datas especiais para minha família, eu aqui sem conseguir sair dos EUA para ir ao Brasil.

Camargo não pode deixar os Estados Unidos até que seu processo de greencard seja finalizado.

- Eu comecei o processo de Greencard no início da pandemia, mas como tudo ficou parado em 2020, esse processo só foi iniciado em 2021, e desde então, estou aguardando todo esse trâmite e análise do governo americano para ser liberada à sair dos EUA.

Apesar de estar sempre conectada com os filhos, Zilu disse que sofre com ausência do toque e chegou a admitir que sente falta de sua vida no Brasil.

- Hoje, com os recursos virtuais que temos, é super fácil se fazer presente na rotina dos meus netos, filhos, da minha mãe? Mas infelizmente, em alguns dias, bate aquela vontade de tocar, de beijar, de estar perto, sabe? É complicado quando bate esse sentimento de abraçar? Mas tento aliviar tudo isso com chamadas de vídeos. E logo estaremos todos juntos.

E continua:

- Sinto saudade dos inúmeros amigos que tenho. Sinto saudade. Sinto saudade de estar rodeada de pessoas que falam a minha língua. Sinto saudade da minha mãe, da comidinha que ela faz. Sinto muita falta do Brasil. Da alegria que só o povo brasileiro tem.