Após eliminação de Laís do BBB22, Eslovênia dispara: Quero ir pro paredão

23/03/2022 | 09:10



Eslovênia e Eliezer são os únicos participantes do grupo lollipop que ainda permanecem no BBB22. Com a eliminação de Laís, na última terça-feira, dia 23, a sister pareceu aceitar a maldição do quarto e declarou que prefere ir para o paredão logo de uma vez.

Vale lembrar que, de todos da casa, ela é a única que não enfrentou a berlinda ainda. Em conversa com Eli, ela disparou:

- Não quero ganhar mais, não quero ganhar nada. Sendo muito sincera, quero ir pro paredão. Mas não vou falar isso mais não. [...] Caramba Eli, o que a gente fez de errado? Não consigo enxergar nada. Isso que é o mais preocupante!

Apesar de já estar quase desistindo do jogo, Eslô afirmou que focará suas energias em outro participante. Durante bate-papo com Lucas, a sister revelou o que faria caso ganhasse a liderança.

- Indicaria Gustavo. [...] Porque é a minha maior ameaça aqui dentro. Ele vota diretamente em mim.

Sobrevivente lollipop

Depois do último paredão, Eli se consagrou como o primeiro participante do quarto lollipop a sobreviver a berlinda. Durante a madrugada, o rapaz pensou em diversas teorias que explicassem a eliminação de seus colegas, e a sua permanência na casa.

A resposta de Eli foi Arthur e Natália. Segundo o brother a perseguição do quarto com os participantes no começo do jogo, pode ter sido o fim de todos.

- O discurso hoje do Tadeu foi basicamente sobre o quarto, a estratégia do quarto e tudo o que aconteceu. Se essa sequência de pessoas terem saído, é uma coincidência ou um erro que levou a essas pessoas saírem, lembrou Eli.

Gustavo sofre com ausência de Laís

A eliminação de Laís está pesando nas costas de Gustavo. O participante apaixonado mal passou algumas horas longe, e já lamentou a falta da amada na casa.

- E aí, como você tá?, perguntou Eliezer ao brother.

- Triste, né? Foi um baque. Ela era o meu porto seguro. Vai ser difícil agora a convivência sem ela durante as festas, na hora de dormir, no dia a dia, comentou o participante da Casa De Vidro.