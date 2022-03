Após entrevista de Lipe Ribeiro, Viih Tube detona o influenciador e ex-affair: Pior cara que já conheci disparado

23/03/2022 | 09:10



Eita, o clima esquentou nas redes sociais! Lipe Ribeiro abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com Viih Tube durante sua participação no podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho e Samyra Ponce, e causou a maior polêmica.

Durante a entrevista, o influenciador falou que a ex-BBB começou a confundir um pouco as coisas, mesmo afirmando que a relação entre eles era real. Ele ainda afirmou que Viih começou a ter ciúmes e algumas maluquices.

Foi real [o relacionamento]. Começou na Farofa e estava maneiro. A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e vamos embora. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices. Era legal no começo, cada um ia pro teu canto, ficava com outras pessoas e ótimo. Só que depois ela começou a confundir e foi ali que acho que a gente se perdeu um pouco.

Após a declaração viralizar na web, Viih Tube não se calou e detonou o ex-affair. Sem papas na língua e visivelmente irritada, ela confessou que Lipe manipulava tudo na relação:

Nossa garanhão desapegado, sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente pra não te expor assim, e mulher nenhuma confunde as coisas sozinha, quem não deixava claro e manipulava tudo era você. Até em Sorocaba conhecer família você foi, e amizade é o cacet*, você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável. Você foi meu maior livramento, quero é distância. Você não merece metade do que já fiz por você.

A influenciadora não parou por aí e ainda usou a sua conta no Twitter para continuar detonando o ex-A Fazenda:

"Ai, que raiva. Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso: ingrato do cara***. Sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei. Maluco é você, nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você. Obrigada, Deus, eu sei que foi você que me livrou.

Com toda a polêmica, Viih Tube deixou de seguir Lipe no Instagram.