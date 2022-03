São Bernardo apresenta Plano de R$ 75 milhões

Da Redação



23/03/2022 | 09:06



No Dia Mundial da Água, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), recebeu ontem representantes do governo do Estado para tratar de projeto que exige investimento de R$ 75 milhões para desenvolver ações de melhoria no entorno da Billings. O plano envolve a região conhecida como Alvarenguinha e prevê intervenções urbanas e sociais, a fim de recuperar e proteger o manancial, beneficiando em torno de 5.000 pessoas que habitam em assentamentos precários.

A reunião de trabalho contou com a participação do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido, do presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Silvio Vasconcellos, do secretário executivo estadual de Habitação, Fernando Marangoni, e dos secretários de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson Amador, e de Habitação, João Abukater.

"A apresentação desse projeto ao governo do Estado, na data de hoje (ontem), guarda muito simbolismo, já que é celebrado o Dia Mundial da Água. Além de garantir serviços básicos, como água potável e coleta de esgoto, o pacote envolve, sobretudo, a proteção da Billings, a caixa-d''água do Estado de São Paulo. Recebemos uma sinalização muito positiva do Estado de que conseguiremos os recursos para melhorar a qualidade de vida da população dessa região (Alvarenguinha)", frisou o prefeito.

Depois de reunião no Paço, o chefe do Executivo levou os representantes do Palácio dos Bandeirantes para conhecerem pessoalmente os oito assentamentos precários que serão beneficiados pelo projetos e evidenciar a necessidade dos investimentos.

Entre as intervenções estudadas estão amplo projeto de recuperação e oferta de infraestrutura completa aos oito loteamentos precários localizados às margens da Represa Billings que são alvo do plano: Parque Ideal, Parque Ideal II, Novo Horizonte I e II, Parque dos Químicos, Nova América, Chácara e Cruzeiro do Sul.

A intevenção planejada pela gestão Orlando Morando visa a consolidação da infraestrutura urbana dos loteamentos e o pleno acesso da população aos serviços públicos, incluindo a integração das obras com o Programa Pró-Billings, que realiza a despoluição do manancial, além da integração física e social entre os loteamentos e comunidades da área, o uso e ocupação do solo compatíveis com área de mananciais e com o perfil ambientalmente responsável dos moradores e a regularização fundiária dos assentamentos.

PRÓ-BILLINGS

O programa Pró-Billings é executado pela Sabesp e tem investimento previsto de R$ 133 milhões, sendo uma das maiores obras de saneamento básico do Estado de São Paulo. As intervenções visam coletar e tratar 100% do esgoto do Grande Alvarenga, reduzindo em 700 mil metros cúbicos o volume de materiais despejados mensalmente na Represa Billings, beneficiando 250 mil moradores.