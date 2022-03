Laís é a nona eliminada do 'BBB 22' com 91,25% dos votos

23/03/2022 | 08:54



A médica Laís foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 2022, na noite desta terça-feira, 22, em paredão contra Douglas Silva e Eliézer, com 91,25% dos votos. "Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar, seremos 11. E vamos falar abertamente? Tem algum problema com o Lollipop? Ninguém desse grupo volta do paredão. Bárbara eliminada, Brunna eliminada, Larissa eliminada, Jade eliminada, Vini eliminado, cinco seguidos", provocou o apresentador Tadeu Schmidt.

"Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta para quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai, provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro paredão, qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís", finalizou.

Gustavo, affair da médica, foi o primeiro a abraçar a sister. Ela recebeu o carinho dos demais confinados e, quando se despediu de Arthur, disse: "aqui é só um jogo. Lá fora quero conhecer o Arthur