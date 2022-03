Esgoto, saúde e dignidade

Do Diário do Grande ABC



23/03/2022 | 08:48



São Bernardo e Santo André figuram em ranking das 100 cidades brasileiras mais populosas com maior cobertura da coleta de esgoto. O Ranking do Saneamento, do Instituto Trata Brasil, coloca as cidades do Grande ABC na 15ª e na 20ª posições, respectivamente. Com índices próximos aos 100%, ambas atingiram a universalização do serviço, um avanço significativo para assegurar o bem-estar de suas populações. Estudos mais recentes comprovam que as vantagens de quem mora em residências que contam com sistema sanitário extrapolam a questão da saúde.

O Grande ABC possui quatro das cidades mais populosas do País, mas nem todas estão entre as líderes em coleta de esgoto, o que indica que o setor demanda mais investimentos. Das duas que figuram no levantamento, São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB), é mais bem posicionada, apresentando 98,27% da população atendidos com o serviço. Santo André, governada por Paulo Serra, também tucano, aparece em 20ª, com 97,89%.

Dois anos atrás, a OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou estudo mostrando que a cada US$ 1 injetado em água e saneamento ao redor do globo, US$ 4,3 são economizados em saúde. Em livro recentemente lançado, Quanto Vale Cada Real Investido em Saneamento no Brasil?, as autoras Rafaella Lange e Juliana Almeida Dutra dizem que cada R$ 1 aplicado nos serviços gera R$ 29,19 em benefícios sociais, que vão muito além da saúde.

A conta inclui valores intangíveis à primeira vista. Um exemplo? Contas com a tarifa dos serviços são comprovantes de residência, que permitem a inscrição de candidatos em vestibulares. Outro? Muitas famílias deixam de receber visitas por não ter os serviços básicos em casa.

Que prefeitos utilizem os dados ora divulgados para ampliar indicadores de saneamento. Perseguir os 100% de esgoto coletado ­ e tratado ­ é, como se vê, garantir mais do que saúde para a população, mas também dignidade.