Obituário - 23 de março de 2022

Durvalina Aparecida Rebussi Rodrigues

(São Paulo, 2-9-1940 – São Bernardo, 19-3-2022)

Ao lado do marido, das quatro filhas e de amigos queridos sempre presentes, Tia Durva, como era chamada, levou adiante o projeto do Grupo de Estudos Espíritas Lírio Branco, de São Bernardo.

O grupo existe desde que as filhas eram pequenas, mas foi oficializado há pouco mais de 30 anos, em 28 de outubro de 1991. Durante todo esse tempo, com exceção de um período em que precisou se afastar, por problemas de saúde, Tia Durva esteve à frente do Lírio Branco, ultimamente como presidente, mesma função exercida por seu marido, José Rodrigues, já falecido.

Tia Durva era filha de Carlos Rebussi e Tereza Bettio. Residia no Centro de São Bernardo. Parte aos 81 anos e foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides. Deixa as filhas Lúcia, Ligia, Luciana e Lisandra.



SANTO ANDRÉ

Inácia Oliveira de Moura, 88. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Eulina dos Santos, 85. Natural de Barro Preto (Bahia). Residia no bairro de Heliópolis, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Itati, Itororó (Bahia).

Aparecida Conceição dos Santos, 81. Natural de Divisa Nova (Minas Gerais). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milvia Cruz, 81. Natural da Itália. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Teresa Wolff, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Carlos Doné, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roza Soares Crisante, 66. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thais Cristina Silva, 33. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Secretária executiva. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thalita Carvalho dos Santos, 21. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Elena Antonia da Silva, 89. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Geny Ribeiro Ferreira, 86. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Inezio Rossi, 86. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

João Pereira de Freitas, 86. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Joselia Maria da Silva Mendes, 84. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Janos Vig, 70. Natural da Hungria. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Cleusa Fátima Batista Rodrigues, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Jair de Souza Neder, 84. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

João Marques de Queiroz, 79. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerãmica.

José Massayuki Hattori, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério em Campinas.

Paulo Sidnei Dea, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

D I A D E M A

Tereza Barboza de Oliveira, 93. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Guilhermina Kottke, 86. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alice Bezerra Paulo, 80. Natural de Presidente Prudente. (São Paulo). Residia no Jardim Célia, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Gonçalves da Silva, 78. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Lourdes de Oliveira, 56. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Dora Zacarias de Sousa, 59. Natural de Acaiaca (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.



M A U Á

Cinthia Dutra da Silva, 31. Natural de Santo André. Residia na Vila Independência, em Mauá. Supervisora de call center. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.