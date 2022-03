Santo André realiza edição do Moeda Pet no Parque Central

Da Redação



23/03/2022 | 08:24



A Prefeitura de Santo André realiza sábado mais uma edição do moeda pet. O programa troca um quilo de garrafas pet por um quilo de ração para cães ou gatos e será realizado em sistema drive-thru, das 9h às 13h. O local das trocas será o Parque Central, que fica na Rua José Bonifácio, na Vila Assunção.

Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 20 garrafas de dois litros ou 26 de um litro. Quem participa pode levar até três quilos de ração por CPF presencial para casa ou pode fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs (Organizações Não Governamentais) cadastradas.

O material reciclável arrecadado com o moeda pet é remetido para as cooperativas localizadas no aterro municipal de Santo André e vendido, beneficiando as famílias cooperadas, promovendo a reciclagem, geração de renda, além do ganho ambiental e social.

O programa é uma ação do FSS (Fundo Social de Solidariedade) da Prefeitura de Santo André, com apoio do departamento de proteção e bem-estar animal da Secretaria de Meio Ambiente. A iniciativa também tem o apoio do departamento de vigilância à saúde, do banco de rações e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).