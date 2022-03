Sto.André FC apresenta projeto do futebol de campo

Anderson Fattori



23/03/2022 | 00:01



O Santo André Futebol Clube realizou grandioso evento ontem à noite, no Ginásio Noêmia Assumpção, no qual apresentou os elencos masculinos (do sub-7 ao profissional) e femininos (sub-13, sub-15 e sub-17) de futsal, e ainda deu o pontapé inicial ao projeto do futebol de campo, voltado às categorias inferiores, que contará com ex-jogadores e ex-profissionais do EC Santo André na coordenação e na comissão técnica.

Primeiramente, todas as delegações das categorias de futsal desfilaram pela quadra do ginásio. Depois, alguns convidados, como o rapper Dexter e os youtubers Lucaneta e Henry Japa discursaram. Até que veio o anúncio do projeto do futebol, com os ex-jogadores Adauto (supervisor), Galego (técnico do sub-20) e Fábio Reis (técnico do sub-17 e responsável pela captação).

“Queremos dar oportunidade para que crianças e adolescentes. E queremos a participação dos clubes amadores nesse projeto. Esperamos seguir o padrão que o futsal propôs, abrindo as portas para jogadores que estavam no amador”, disse Adauto. “Tenho certeza que ter esse novo clube para ajudar na formação de cidadãos e atletas vai ser importantíssimo, vai agregar muito à nossa região”, afirmou Fábio Reis.