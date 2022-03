Prefeitura de Santo André escuta demandas dos moradores na Vila Tibiriçá

Thainá Lana

22/03/2022 | 22:47



A Vila Tibiriçá, em Santo André, recebeu ontem a quinta audiência contributiva que busca ouvir as sugestões e demandas da população para revisão do Marco Regulatório de Política Urbana da cidade. O público aproveitou o espaço para pedir melhorias nas áreas de infraestrutura, segurança, saúde e meio ambiente. As demandas são do território 10, que contempla os bairros Jardim Ipanema, Novo Homero Thon, Vila América, Vila Homero Thon, Vila Humaitá, Vila Progresso e Vila Tibiriça. A próxima audiência pública será amanhã, na Creche Padre Atillio Tarico, no Jardim Santo André.

O vereador Renatinho do Conselho (Avante), morador há mais de 20 anos da Vila Humaitá, ressaltou que as audiências públicas são espaços dedicados para ouvir as demandas da população e incentivou que os moradores participem dos encontros para poder provocar efetivas mudanças. “Temos que discutir políticas públicas com a nossa população, porque são eles que sabem dos problemas crônicos que existem em cada bairro da cidade, por isso é tão importante que todos participem”, explicou o vereador, que ainda pontuou sobre o problema de infraestrutura que o bairro sofre há muitos anos.

“Aqui na nossa região temos muitos problemas e o principal deles são as enchentes. Logo teremos a licitação para construção do piscinão, que deve ficar no Parque da Juventude e deve beneficiar mais de 100 mil pessoas. Torcemos para que o piscinão possa acabar com o problema das enchentes na Vila América e no entorno da Avenida Capitão Mário Toledo”, finalizou o parlamentar.

Ainda na mesma temática, o morador David Teixeira Santos cobrou a Prefeitura sobre as ações preventivas realizadas pelo poder público para tentar combater as enchentes. Para ele falta comunicação do Paço andreense sobre as medidas adotadas na cidade, principalmente em relação à limpeza dos córregos. “Com o alto volume de chuvas se os córregos, bueiros e bocas de lobo não estiveram limpas, é claro que terão enchentes. Por isso é essencial que as ações preventivas sejam adotadas. Além disso, outro ponto que precisa de atenção é a limpeza pós-enchente. Muitas vezes os próprios moradores acabam limpando as vias devido à demora do serviço de limpeza para liberar as ruas”, esclareceu Santos.

O superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) de Santo André, José Police Neto, explicou sobre a importância dos encontros semanais. “A legislação que estrutura a cidade foi produzida ao longo dos últimos 30 anos e, em muitos casos, elas não contemplam as necessidades da população. O que temos que fazer nesse momento é harmonizar as leis e criar uma legislação que permita o desenvolvimento sustentável e enfrente as desigualdades produzidas no município ao longo dos anos”, finalizou Police Neto.