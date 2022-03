Mudanças partidárias nas eleições

Do Diário do Grande ABC



Aberta a temporada de trocas partidárias, sejam as decorrentes da janela partidária permitida pela Constituição, ou dos anúncios das convenções que antecedem as eleições de 2022.



A janela partidária permite que políticos que estão em exercício possam alterar sua filiação partidária sem a perda do cargo e estejam habilitados para concorrer às eleições no partido de sua escolha, permitindo saída para a fidelidade partidária, sendo a janela trégua para possíveis mudanças amparadas pela Constituição. Até o dia 1º de abril, veremos série de anúncios relacionados aos políticos que estarão exercendo os mandatos.



As mudanças partidárias decorrem de estratégias eleitorais, alianças políticas e mudanças de posicionamento, que podem ser significativas para a eleição que se aproxima. Essas mudanças tendem a ocorrer com políticos descontentes com os caminhos de seu partido, ou que estão buscando dar ou receber apoio de candidaturas majoritárias. Constataremos isso na Assembleia Legislativa do Paraná, onde alguns deputados estaduais vão anunciar trocas de legenda em decorrência da campanha para o governo do Estado. Nomes tradicionais do PSDB estadual se aproximam ainda mais da candidatura de reeleição de Ratinho Júnior (PSD), e veem na cúpula do partido obstáculo para a intenção de apoiar o governador.



As alterações decorrentes das convenções partidárias seguem até 5 de agosto, período em que as convenções são realizadas em todo o País, e servem de demonstração de força e união dos partidos e candidaturas.



Os eventos podem trazer surpresas relacionadas aos candidatos a presidente e a vice, como o lançamento oficial de candidaturas, anúncio de novos políticos filiados, e até possíveis desistências. Chamo a atenção para a relutante ‘terceira via’, que busca seu espaço em cenário de disputa entre Lula e Bolsonaro.



Apesar das mudanças partidárias serem comuns no Brasil e aceitáveis ao grande público, as estruturas dos partidos políticos são fundamentais para democracia saudável, pois são nelas que reivindicações, visões de mundo, projetos e políticas públicas são debatidos antes de serem apresentados ao eleitor. A coerente regra da fidelidade partidária impede que um político ‘traia’ sua agremiação após eleito, mudando para legenda que seja mais conveniente para seus interesses políticos, ludibriando o eleitor e as bandeiras que levantou durante a campanha. Ter candidato que muda de partido a cada pleito eleitoral ao sabor dos ventos pode ser demonstração de como seu político age no ambiente público.



Francis Ricken é advogado, mestre em ciência política e professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo.



PALAVRA DO LEITOR

Volkswagen – 1

A Volkswagen está dispensando funcionários com garantia de emprego (Demitidos da Volkswagen fazem protesto na sede do sindicato, em São Bernardo). Ou seja, dispensando aqueles que ela mesma lesionou. Vergonha!

Marcelo Toniete

do Facebook



Volkswagen – 2

Quem conhece, trabalha lá, conhece alguém que trabalha lá, mora em São Bernardo, sabe de verdade por que esses funcionários foram dispensados. Muitos vivem de atestado, dormindo em banheiro e por aí vai. E acham que o sindicato vai segurar sempre. Agora choram. Já foram tarde!

Antonio Fulador

do Facebook



Máscara

Tanto que se falou em nome da ciência, na questão da Covid-19 e agora, que pedem para tirar as máscaras, meia dúzia de gato pingado fica dizendo que não é seguro. Até a Diocese disse que não permitirá entrada de fiéis nas igrejas (Setecidades, dia 19). Seu Manoel, dono da padaria, disse que pode entrar sem máscara, Dona Maria, da quitanda, não vende a quem tiver ‘desmascarado’. E assim vai...

Edson Roberto Peleteiro

Santo André



Envergonhados

Estamos assistindo anestesiados ao que está acontecendo com a cidade de São Paulo, sem colocar na berlinda o prefeito e vereadores. Focamos na guerra lá fora, na tragédia de Petrópolis, mas a Capital está nos envergonhando, e nos amedrontando, a insegurança é total. E não adianta culpar o governo federal. Quem toma conta do município é o prefeito, que tem caixa estrondoso devido aos impostos que recebe, sem contar a indústria das multas. Mas é somente o prefeito que erra ao não cuidar da cidade? Não, seus auxiliares, vereadores, são eleitos para também cuidar da cidade onde vivem. Há tantos buracos nas vias que é impossível não cair neles. Algum vereador teria coragem de propor lei para obrigar a prefeitura a pagar pelos danos? Infelizmente, esses senhores continuam a nos envergonhar. Não trabalham, ganham no mole e estão de costas para o povo. Quem sabe o voto distrital seria o caminho para começar a corrigir esses desmandos. Por enquanto, sonhar ainda é de graça.

Izabel Avallone

Capital



Que chapa!

Coerente a chapa para o Planalto Braga vice de Bolsonaro, que ficará à altura da mediocridade do presidente, já que Jair Bolsonaro acaba de indicar que o atual ministro da Defesa, Braga Netto, será seu vice na tentativa de se reeleger no pleito deste ano. O mesmo Braga que, ao lado do irresponsável Bolsonaro, sem se importar que é general do nosso respeitado Exército, se deu ao desplante de apoiar os manifestantes ou milícias que desejavam fechar o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal). Ou seja, ambos, entre outras leviandades, afrontaram as nossas instituições e o povo brasileiro. Acorda, eleitor!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



O espaço e o tempo

Coisa, objeto, é tudo quanto ocupa lugar no espaço. Espaço é o campo, vazio, abstrato, que envolve o volume de coisa ou objeto. Tempo é a distância entre dois pontos não coincidentes do espaço. O espaço-tempo engloba todo o universo, são o todo mais importante, porque, ainda que imperceptíveis, são altamente significativos por manter condições necessárias para a manutenção da vida. O universo é um todo complexo e indefinido, que parece andar em busca da concretização e perfeição. O universo, em grande parte, abstrato, se realiza e se destaca na mente do ser humano. A mente humana é elo, através da qual se integra ao mundo, de Deus. O espaço é concepção indefinida, ilimitada e vazia. O tempo é o distanciamento de dois pontos do espaço, não coincidentes. O tempo é segmento de espaço caracterizado pela durabilidade. O tempo é um espaço irreversível.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano