'BBB 22': Dinâmica com Galvão Bueno e discussão no grupo 'Disney' são destaques

22/03/2022 | 19:44



Ansiosos para saber quem deixará a casa no nono paredão do Big Brother Brasil, os moradores da casa mais vigiada do Brasil aproveitaram esta terça-feira, 22, para analisar o jogo e ainda participaram de uma dinâmica com Galvão Bueno.

O "Grupo Disney", como foi intitulado fora do reality, tem tido os ânimos agitados nas últimas semanas e mais uma vez os amigos Paulo André, Arthur Aguiar e Pedro Scooby discutiram.

Durante a dinâmica com o narrador de futebol, que consistia em uma partida de pebolim (ou totó humano), Douglas Silva torceu o pé. Confira o que rolou durante o dia no BBB 22:

Durante a tarde dessa terça, 22, Galvão Bueno comandou uma dinâmica no reality show e explicou todas as regras da disputa. "Bem amigos do BBB 22, como vocês estão? Que prazer! ... Hoje vocês vão se divertir com o pebolim humano, ou, como se diz no Rio de Janeiro, um totó humano", explicou.

"Não pensem que é fácil não? Vai ser jogo grande, tipo final de campeonato, então haja coração!", falou o narrador, soltando alguns de seus bordões. A partida teve como juiz os dummies do reality e era necessário que eles se mexessem juntos e sincronizados.

Separados em dois times e dois tempos, o time azul foi campeão. Formado por Arthur Aguiar, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Lucas e Paulo André, o marido de Maíra Cardi foi responsável por 5 gols - que levaram seu time à vitória,

O time vermelho tinha Douglas Silva, Jessilane, Linn da Quebrada, Laís, Natália e Pedro Scooby fez apenas dois gols - um de D.G. e outro de Lina.

Lesão de atleta

Na dinâmica, Douglas Silva acabou torcendo o pé e se lesionando, após um chute do amigo Paulo André. "D.G. não está legal, não. Ele Sentiu, chama o departamento médico", pediu Galvão Bueno quando viu o brother no chão.

Os dummies ajudaram o ator a sair da partida e o colocaram no chão para ver se ele estava bem. "Será que o D.G. tem condições de voltar? D.G não volta não", comentou o narrador. Ele seguiu sentado no chão durante toda a dinâmica.

Clima tenso entre os brothers

Depois da ação, Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Paulo André acabaram se desentendendo. Ao comentarem sobre a narração de Galvão Bueno, o trio se estressou entre si. "C..., tu tá muito estressado", falou Arthur para P.A.

"Não estou não? Estou falando contigo, calma, mano. Você também, estou brincando", respondeu o atleta. No mesmo instante, o surfista entrou na conversa e disparou: "Ué, você dá um fora nos outros e depois pede calma?".

"Estou brincando, cara, relaxa", explicou Paulo André, aos risos. "Calma, estou te zoando", respondeu Scooby. "Posso falar nada para o Scooby, não, vou mandar ele para a casa do c...", disparou o atleta logo em seguida.

Relembrando broncas da produção

Enquanto esperavam começar a ação, os brothers aproveitaram para relembrar as broncas que já levaram da produção do reality e acabaram sendo advertidos mais uma vez. "Vocês tomaram várias coisas que acho que ninguém tomou aqui no BBB", comentou Douglas Silva.

"Proibido fazer cabaninha", relembrou Eslô. "Tu vai levar um 'atenção' e vai f... alguém, já reparou isso? Alguém vai tomar uma comida de rabo", alertou Pedro Scooby. Assim como o surfista havia previsto, o grupo tomou uma bronca e o "Atenção" veio.

Na noite desta terça-feira, 22, os confinados da casa mais vigiada do Brasil vão descobrir quem é o nono eliminado e a disputa está entre Douglas Silva, Eliezer e Laís.