Vereador aponta revólver para colega no MT: 'Vossa excelência, seja homem!'

22/03/2022 | 18:25



Durante uma briga na Câmara Municipal de Querência, cidade a 800 quilômetros de Cuiabá, o vereador Professor Neriberto (PSC), sacou uma arma de fogo e apontou para o colega da casa Edmar Batista (PDT) nesta segunda-feira, 21. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, os parlamentares discutiram, em seguida se levantaram e trocaram socos e chutes. Dois policiais militares tentaram intervir na briga. Quando conseguiram separar os vereadores, Neriberto ameaçou Edmar com um revólver. Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria da casa legislativa municipal comunicou que foi aberta "uma investigação policial para apurar o fato".

"O trabalho ele é feito, ele é organizado. Vossa excelência seja homem e assuma o que recebeu", disse Neriberto antes de sacar a arma. Enquanto apontava o revólver, pessoas que estavam presentes no local correram da sessão. Um parlamentar se escondeu debaixo da mesa. Um dos policiais tentou proteger Edmar atrás de uma bancada. No vídeo, é possível perceber que outro PM e um vereador começam a apaziguar a situação e levam Neriberto para uma sala reservada da Câmara.

Neste instante, o vereador que estava escondido ressurge e um homem aparece nas imagens gesticulando algo. Ao fundo, pessoas gritavam: "Pelo amor de Deus, Neriberto".

Segundo informações do jornal O Estado Matogrossense, a briga foi motivada por uma suposta discordância das pautas apresentadas durante a sessão. A equipe do Estadão entrou em contato com o Professor Neriberto por meio de sua página oficial no Instagram, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

COM A PALAVRA, A CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

Durante a manhã desta segunda-feira, 21, na Câmara Municipal de Vereadores de Querência-MT, a Sessão Ordinária teve que ser interrompida pelo Presidente da Câmara Telmo Brito, devido a um desentendimento entre dois vereadores, Professor Neriberto e Edmar Batista, a discussão que levou a vias de fato onde o parlamentar Vereador Neriberto chegou a sacar uma arma de fogo onde apontou para o seu colega de parlamento, houve muita correria no momento do fato.

O fato foi presenciado por todos os presentes, no momento do ocorrido um grande número de pessoas acompanhava a Sessão. Não houve feridos, apenas muita correria e susto pelas pessoas que estavam presentes.

Em relação ao fato do vereador estar armado durante a sessão, uma investigação policial será instaurada para apurar o fato. Pertinente aos vereadores envolvidos nas vias de fato, as medidas cabíveis serão tomadas em conformidade dos trâmites constantes no regimento interno desta Casa de Leis.