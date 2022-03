Empresa anuncia fim de contrato e Santos trocará de patrocinador master

22/03/2022 | 17:01



O acordo de patrocínio master entre o Santos e a SumUp, empresa de pagamentos móveis, não será renovado. O contrato entre o clube e a empresa britânica se encerra definitivamente neste mês de março, 12 meses após o início da parceria. O rompimento foi anunciado nesta terça-feira pela SumUp, que publicou um vídeo em homenagem ao time e disse seguir na torcida do clube alvinegro.

"O apito final chegou para a SumUp na parceria com o Santos. E quando a gente sair de campo, vai ser pra se juntar à nação alvinegra e ser mais uma entre milhões de vozes que torcem e vibram pelo Peixe. Valeu, Santos! A gente se despede, mas a torcida continua", publicou a SumUp.

Com a brecha no patrocínio do clube da baixada santista, algumas empresas demonstraram interesse em assumir o patrocínio master da equipe, com destaque para empresas no ramo de apostas esportivas. Um novo patrocínio master já foi encaminhado e o novo acordo deve ser anunciado ainda nesta semana.

Depois da saída da Caixa Econômica Federal, o Santos ficou dois anos sem um patrocinador fixo até fechar com a SumUp. No momento, o time da baixada santista é patrocinado por SumUp, Binance, Brahma, Brasilit, Corr Plastik, Dafabet, Kicaldo, Kodillar, Konami, Philco, Quartzolit, Tek Bond e Umbro.

O Santos lançou as novas camisas 1 e 2 para a temporada 2022 no último domingo, em homenagem aos 60 anos do primeiro título mundial do clube. Caso feche um patrocínio master com uma casa de apostas, o acordo entre Santos e DataBet, concorrente no mercado de apostas, poderá ser encerrado.