Vitória Strada é a segunda confirmada na 'Dança dos Famosos'

22/03/2022 | 16:53



Fátima Bernardes revelou no programa Encontro desta terça-feira, 22, a segunda integrante do quadro Dança dos Famosos. Vitória Strada, 25, que interpretou Kyra em Salve-se Quem Puder, é uma das escolhidas para mostrar o gingado no palco comandado por Luciano Huck.

A atração contará com 12 artistas convidados e todos eles estarão no próximo programa, no domingo, 27. Vitória contou a Fátima que não é a primeira vez que ela é convidada para mostrar esse lado, mas sempre estava com muitos projetos e ficava com medo de não conseguir praticar.

"Há alguns anos eu fui chamada para fazer parte da Dança, mas acabava entrando em outro projeto e não podia ir. Fiquei muito feliz com o convite, agora deu certo. Como é que eu vou dar conta desse Dança? Torçam por mim!", pediu.

Apesar do medo, ela comentou que tem repertório com a dança e vai usar isso ao seu favor. "Você aprende um ritmo que nunca viu na vida durante quatro dias, é muito difícil. Já fiz ginástica rítmica por oito anos, balé, jazz? Temos elasticidade? Temos. Porém o tango, o samba... É tudo muito novo para mim. Um desafio enorme, mas quero me divertir".

Nas redes sociais, Vitória costuma compartilhar um pouco da sua rotina ensaiando passinhos de dança.

Outro nome confirmado para o Dança dos Famosos é o da funkeira Jojo Todynho. Ao contrário de Vitória, Jojo sempre sonhou em praticar o Balé, mas não teve a oportunidade. As duas comentaram que apenas quatro dias de ensaio serão um desafio estão ansiosas para a estreia no Domingão.