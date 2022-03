Pedro Bial revela que Tadeu Schmidt o procurou antes de assumir 'BBB 22'

22/03/2022 | 16:19



Durante o Mais Você desta terça-feira, 22, Pedro Bial e revelou que o colega Tadeu Schmidt o procurou antes de assumir o Big Brother Brasil 22. "Ele é muito educado, muito gentil. A primeira coisa que ele fez foi me procurar. Tadeu é preparadíssimo, mais do que pronto para assumir aquilo", elogiou o jornalista e ex-apresentador do reality show.

"Ele Tem toda a carimba do Jornalismo e o gosto pela televisão. A câmera gosta dele, e ele gosta da câmera. Tem a sensibilidade de ler as pessoas e conduzir, sem conduzir, essa brincadeira séria que é o Big Brother", continuou Pedro durante a conversa com Ana Maria Braga. Tadeu Schmidt foi apresentador do Fantástico de 2011 a 2021, e assumiu o comando do BBB após Tiago Leifert deixar a Rede Globo.

Tiago foi apresentador do reality de 2017 a 2021, antes disso Bial esteve à frente do Big Brother Brasil de 2002 a 2016. Ainda durante o café da manhã com Ana Maria, ele confessou que não acreditava que esse estilo de programa duraria tanto tempo: "Ninguém imaginava que ia se tornar o que se tornou, achava que teria uma edição ou duas. Só percebi que vinha pra ficar na quinta edição".

Quando a apresentadora perguntou o que ele estava achando da 22ª edição do reality show, Pedro comentou que "após uma edição muito bombada e explosiva como a de 2021, é natural que a edição reaja no sentido oposto e as pessoas procurem se preservar um pouco. Não adianta, tá todo mundo ali para se expor".

"Acho que todos já entram com muita experiência ou pelo menos com uma compreensão da experiência das outras edições. Acham que entendem o programa, acham que compreendem, mas sempre se surpreendem", comentou o apresentador do Conversa com Bial.

Para ele, Arthur Aguiar é o favorito para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão e aproveitou para revelar suas apostas para a final do BBB 22. "Eu acho o Arthur o favorito. Pelo comportamento que tem tido e pelo que as votações têm apresentado. Eu não assisto religiosamente, mas não preciso assistir religiosamente para acompanhar e saber tudo o que está acontecendo. Acho que tem a chance de ter uma final com grande presença masculina", explicou.

"Lina está em um bom momento na trajetória do programa. Ela não precisa ter chance de ir longe e já foi. É uma alternativa feminina a um predomínio nessa edição. Só tá ficando homem, né?", analisou Pedro Bial.

Bial perdeu parte da audição durante cobertura da guerra em 1994

Ainda em sua participação no matinal da Globo, Pedro Bial revelou que durante a cobertura da guerra da Bósnia, em 1994, perdeu parte de sua audição: "Perdi por causa de uma bomba que caiu muito perto. Agora, com o passar do tempo, não é que melhorou o ouvido atingido, o outro piorou igual, estou surdo igual dos dois".

Ele ainda confessou para Ana Maria Braga que tem resistência em usar o aparelho auditivo: "Sério... Estou resistindo a usar o aparelho de surdez. Eu já deveria usar. É uma besteira, eu vou usar, mas estou conversando com você e até agora entendi tudo. Às vezes eu tomo bronca da minha mulher porque as crianças falam coisas muito graciosas e eu não escuto. A próxima vez que eu vier aqui, venho com aparelho de surdez".