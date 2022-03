Estrelando Rodrigo Sant'Anna, primeira sitcom brasileira multicâmera da Netflix ganha trailer e data de estreia!

22/03/2022 | 16:10



Se você é fã de comédia brasileira, boas notícias! A Netflix anunciou nesta terça-feira, dia 22, a data de estreia de A Sogra Que Te Pariu, primeira sitcom brasileira multicâmera da plataforma!

Com dez episódios, a série conta a história de Dona Isadir, interpretada por Rodrigo Sant'Anna, que aluga seu apartamento no Rio de Janeiro e se muda por tempo indefinido para a mansão do filho, Carlos, interpretado por Rafael Zulu, para ficar mais perto da família. A decisão dela é tomada por conta própria e sem aviso prévio, o que promete bagunçar a rotina de todos.

Também estão na trama Lidi Lisboa, que interpreta Alice, esposa de Carlos, junto de Pedro Ottoni e Sárbara Sut, que interpretam os netos Jonas e Márcia. Além disso, haverá a participação especial de Denielle Winits, Jojo Maronttinni e Mumuzinho!

A Sogra Que Te Pariu estreia no dia 13 de abriu, na Netflix!