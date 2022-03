Corinthians aplica multa no atacante Jô por duas faltas seguidas

22/03/2022 | 15:42



A direção do Corinthians anunciou nesta terça-feira que multou o atacante Jô por sua ausência nos treinos de domingo e segunda-feira. O clube disse não ter aceitado as justificativas do jogador e revelou que aplicará "dois dias de multa", sem apontar os valores envolvidos na punição.

"Após apresentação no CT e reunião com a diretoria, o atacante Jô explicou o ocorrido referente aos dois dias de faltas. A diretoria não aceitou as suas justificativas e o clube aplicará dois dias de multa referente às ausências nos treinos de domingo (20) e segunda-feira (21)", anunciou o clube.

O jogador teria comemorado o seu aniversário de 35 anos fora da cidade e não teria conseguido voltar a tempo para se apresentar ao clube em São Paulo. Ele não havia sido relacionado para o jogo contra o Novorizontino, no domingo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

Mas deveria ter se apresentado no CT Joaquim Grava para seguir o tratamento de um desconforto muscular na coxa. Longe de empolgar a torcida neste ano, o atacante disputou seis jogos nesta temporada e balançou as redes apenas uma vez. Nesta terça, com a apresentação oficial de Júnior Moraes, Jô ganhou um concorrente direto pela vaga de titular no ataque corintiano.

Com chances de perder mais espaço na equipe, o jogador vem acumulando polêmicas extracampo nesta passagem pelo Corinthians. Em junho do ano passado, entrou em campo com uma chuteira verde, que ele alegou ser azul, e foi alvo da torcida e de uma multa por parte do clube. Meses antes, publicou fotos em um hotel com Otero, ex-jogador do Corinthians, em meio a um surto de covid-19 no elenco da equipe.

No fim do ano, a polêmica foi familiar. Ele teria "desaparecido", sem manter contato com a esposa por quatro dias. Pelas redes sociais, chegou a anunciar o fim do seu casamento.

TREINO

O goleiro Ivan se tornou a mais nova baixa corintiana nesta terça. De acordo com o clube, ele apresenta um desconforto no músculo posterior da coxa direita e, por isso, ficou fora da atividade do dia. Fez apenas tratamento na parte interna do CT. O Corinthians não revelou maiores detalhes do problema físico e nem apontou estimativa de retorno.

Mas atualizou os torcedores sobre as condições físicas do lateral-esquerdo Bruno Melo, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, e do meia Luan, com um desconforto no quadril. Segundo o clube, eles seguem em tratamento, ainda sem previsão de volta ao time.

Os jogadores voltam aos treinos na manhã desta quarta-feira para a última atividade de preparação para o jogo contra o Guarani, na quinta-feira, pelas quartas de final do Paulistão. O confronto será definido em jogo único.