Antony minimiza baixo número de jogos contra europeus em preparação da seleção

22/03/2022 | 15:24



Candidato à vaga de titular pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira principal, o atacante Antony valorizou a força do Brasil pela campanha nas Eliminatórias e pela quantidade de bons jogadores. O atleta do Ajax afirmou que o Brasil é capaz de enfrentar qualquer seleção da Europa, após ser questionado sobre o caminho do time até a Copa do Mundo sem enfrentar rivais do continente europeu.

"Sabemos da grandeza da nossa equipe, a gente joga sim contra qualquer seleção. Os próprios europeus falam que o nosso time é o melhor do mundo, um país muito respeitado e com grandes jogadores. Essa ideia de que a seleção brasileira pode enfrentar qualquer um não vem de mim, isso vem dos próprios jogadores que frequentam a Europa", disse Antony

Após brilhar marcando o gol da vitória por 3 a 2 do Ajax sobre o rival Feyenoord no último fim de semana, Antony poderá ganhar uma oportunidade especial na seleção brasileira. Após o corte de Raphinha, que testou positivo para covid-19, o jogador do Ajax é o principal candidato a ser titular na ponta direita da seleção no jogo contra o Chile, nesta quinta, no Maracanã.

"Vai ser um jogo muito duro. Eles vêm com o espírito e a vontade lá em cima e a gente também. Temos que estar 100% focados em vencer, independente do momento. São grandes jogadores, os que estão aqui e os que não vieram desta vez. Fico feliz de estar podendo viver um bom momento e vou continuar fazendo a minha parte para estar na Copa do Mundo. São muito jogadores, tem bastantes atletas que também estão em boa fase", comentou o atacante, que tem dois gols em sete jogos sob o comando de Tite.

Antony ainda se colocou à disposição para atuar em outros setores do campo além da ponta direita. O atleta de 22 anos valorizou suas características de drible e finalização na briga por uma vaga entre os convocados para o Mundial do Catar.

"Vai ser uma opção do Tite, se eu tiver a oportunidade vou estar preparado e, se não for, vou seguir dando meu melhor. Não só estreei como ponta direita, como também já joguei pelo meio e pela esquerda. Sempre gostei muito do drible, desde pequeno. Faz parte de mim, eu gosto muito e tenho colocado em prática", completou o atleta.