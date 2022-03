Suor e lágrimas. Tudo por uma taça ou troféu.E o RPFC preserva seu acervo. Legado de várias gerações.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/03/2022 | 05:17



“Cigarros APEA. Símbolo de glória e de triunfo no esporte. Emblema da vitória entre os cigarros da moda”. De um anúncio publicado no Estadão em 23 de fevereiro de 1922, hoje reprovável e politicamente incorreto.

Na Semana Ribeirão Pires 2022, conduzidos pelos historiadores Pedro Cordeiro, Octavio David Filho e Ademar Bertoldo, e recebidos pelos memorialistas Alessandra Murça e professor Hamilton Dias, descobrimos no Ribeirão Pires FC um acervo histórico que pode ser chamado de modelar.



O que mais chama a atenção é que, em muitos casos, há a taça e a ficha técnica respectiva. Um cuidado que faz justiça à herança de conquistas nos campos de futebol da cidade e fora dela. Aleatoriamente, anotamos cinco casos.

Os campeões do Torneio Início de 1941

19 de agosto de 1914 – Taça Cigarros APEA. RPFC 1, Primeiro de Maio FC 1. O gol do Ribeirão Pires marcado por José Laurito, primeiro presidente do clube.

8 de fevereiro de 1925 – Taça Casemiro Rebecchi. RPFC 1, Serrano 1. Ribeirão Pires: Longobardi, Fortes e Romaldini; Grecco 2, Grecco 1 e Gianasi; Dionísio, Casemiro, Napoli, Augusto e Nenê.

28 de agosto de 1927 – Taça Ribeiro de Barros, oferecida pelas torcedoras do Ribeirão Pires. RPFC 4, Quarta Divisão 1. Ribeirão Pires: Cruz, Romaldini e Fortes; Vitório, Romano e Nenê; Leônidas, Júlio, Alfredo, Augusto e Pedrinho. Marcaram para o Ribeirão: Pedrinho (2), Augusto e Alfredo.

10 de agosto de 1929 – Taça Café Cruzada. RPFC 2, Serrano 0. Ribeirão Pires: Longobardi, Fortes e Vicente, Zezinho, Grecco e Silvio; Augusto, Pedro, Alfredo, Humberto e Nicoli.

20 de abril de 1941. Taça Prefeito José Carvalho Sobrinho. Torneio Início da Liga Santo-Andreense de Futebol. Jogos realizados em São Bernardo. Ribeirão Pires campeão, ao passar pelo Primeiro de Maio, Cerâmica de São Caetano e Palestra de São Bernardo. Os campeões: Aurélio, Santo e Osvaldo (Carapeta); Artêmio, Neno e Fiori; Anú, Caetano (artilheiro do torneio), Remo, João e Bruno.

HOMENAGEM

Antonio Grecco, sócio-fundador. Busto inaugurado nos jardins do Ribeirão Pires em 14 de julho de 1961. Homenagem dos sócios do clube.

Crédito da foto 1 – Acervo: Ribeirão Pires FC

GALERIA. A bandeira alvinegra, taças e troféus. Além das taças convencionais, chama a atenção os troféus com bonecos e o mascote vestido com o uniforme do Ribeirão Pires

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 23 de março de 1972 – Ano 14, edição 1799

DESTAQUE – Velho bondinho leva crianças à escola. O repórter-fotográfico João Colovatti cobria uma das últimas viagens do bondinho que interligava a estação de Rio Grande da Serra ao bairro Pedreira.

EDITORIAL – “Primo pobre” azarado. Rio Grande da Serra precisa de ajuda nesta fase difícil da sua emancipação.

MAUÁ – A Vila Nova Mauá está sendo soterrada aos poucos: a cada chuva, a lama de um morro próximo toma conta das ruas.

EM 23 DE MARÇO DE...

1902 – Da Agência Havas: Londres, 23. O balão dirigível do Sr. Santos Dumont chegou a esta capital e será exposto no Palácio de Cristal.

1912 - Médico Almenor Jardim Silveira nasce em Santos. Cirurgião. Exerceu a Medicina em Santo André durante 35 anos.

1922 – Do Correio Paulistano: as primeiras mulheres sul-americanas que tripularam aeroplanos, sozinhas, são paulistas: Anezia Pinheiro e Thereza Di Marzo. Elas voaram dia 17 (de março de 1922) com serenidade e confiança nos seus conhecimentos técnicos, audazmente cortando o espaço calmo de um dia aureolado e azul.



1962 – A Gazeta conta a história de Benedito Ferreira, professor no 1º Grupo Escolar de Santo André nos idos de 1917. Na época ele jogava no Paulistano e conquistou o tetracampeonato paulista.

1967 – Rotary inaugura o prédio da Casa da Esperança, em Santo André, destinado a abrigar crianças vítimas da poliomielite.

1972 – Garrincha marca seu último gol como profissional. O gol foi assinalado no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O Olaria, do Rio, time de Garrincha, empatava com o Comercial em 2 a 2.

1977 – Poluição mata peixes na Represa Billings, em Eldorado.

HOJE

Dia Mundial da Meteorologia.



SANTOS DO DIA

Rafka Rebeca (Líbano, 1832-1914). Professora e missionária.

Turíbio de Mogrovejo (Espanha 1538 - Peru 1606). Arcebispo de Lima, chamado de "Apóstolo do Peru". Fundou o primeiro seminário das Américas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Viradouro e Ouro Verde.

Aniversaria Florianópolis, capital de Santa Catarina. Fundada em 23-3-1726.

E mais: no Rio Grande do Norte, Apodi; em Minas Gerais, Grão Mogol; e no Espírito Santo, Vila Valério.

Falecimentos

Santo André

Raimunda Tereza de Jesus, 94. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emília Pompetti, 85. Natural da Itália. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Moacir Alves de Souza, 93. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Comerciante. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Rozina Arzani Lopes, 94. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Nipoã (São Paulo).

José Leoni Mendonça de Barros, 90. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Diadema

Acidalia Santos da Silva, 93. Natural de Ibiassucê (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Tereza Barboza de Oliveira, 93. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Fausta da Silva Teixeira, 69. Natural de Cachoeira Paulista. Residia na Vila Magini, em Mauá. Cabeleireira. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Emyr Simões Pereira, 87. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Shiguenobu Suzuki, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.